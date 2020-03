Shakira, en cuarentena junto a su familia para evitar contagio de coronavirus

Quién

Ante las medidas preventivas que se están tomando al rededor del mundo para evitar la propagación de coronavirus, la cantante Shakira optó por estar en cuarentena junto a su familia como medida de salubridad y contingencia para mantenerse a salvo de un posible contagio.

A través de sus redes sociales, la artista colombiana y su pareja, el futbolista Gerard Piqué además de sus hijos Milán y Sasha se encuentran en casa pasando el tiempo jugando ajedrez.

Al igual que otros famosos y el resto de las personas, por indicaciones de las autoridades, las personas no contagiadas, deben de quedarse en casa y evitar el contacto con otros individuos para controlar otros posibles brotes del COVID-19.

omando en cuenta que la mayor parte del contagio de se encuentra en Europa y Asia, la pareja de famosos decidieron permanecer cómodamente en casa a lado de sus hijos jugando juegos de mesa.

Son varias las estrellas las que se han pronunciado a lo largo de los últimos días acerca de la pandemia del coronavirus y han aprovechado sus redes sociales para enviar mensajes a sus seguidores para que tomen medidas drásticas para prevenir los contagios.

Por su parte, a no ha compartido de momento nada de estos días de confinamiento, pero sí ha querido resaltar en su perfil de Twitter las medidas tomadas especialmente en su ciudad natal, Barranquilla.

‘Gracias al alcalde Pumarejo por tomar medidas de seguridad en Barranquilla con anterioridad como ha debido hacerse en otros lugares. Invito a los Barranquilleros a quedarse en casa para evitar que llegue o se propague COVID-19 en nuestra ciudad y proteger a nuestros ancianos, enfermos, y a todos los Barranquilleros desde ya. #QuédateEnCasa’, animó la intérprete de Chantaje.

Figuras del espectáculo como Justin Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift y Miley Cyrus se cuentan entre las celebridades que han recurrido a sus redes sociales para solicitarle a sus seguidores que tomen medidas para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, hay otras que han utilizado este mismo canal para dar a conocer que padecen la enfermedad, como fue el caso del actor inglés Idris Elba, quien confirmó este lunes que se encuentra contagiado con coronavirus.

“Esta mañana di positivo por Covid 19”, escribió el intérprete en redes sociales. “Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, aseguró. “Quédese en casa y sean pragmáticos. Los mantendré informados sobre cómo estoy. No entren en pánico”, agregó a través de un video que publicó en Twitter.

La semana pasada, el actor Tom Hanks y su esposa Rita anunciaron que habían dado positivo por coronavirus y estaban siendo tratados en Australia.