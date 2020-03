Manuel José llega a Puebla con su espectáculo “En Memoria del Príncipe de la Canción José José”

Por Mino D’Blanc

Jueves 19 de marzo, 21:00 horas, Auditorio del Complejo Cultural Universitario

El cantante Manuel José, considerado uno de los mejores intérpretes a nivel mundial de José José, llega por primera vez a Puebla el próximo jueves 19 de marzo para ofrecer al público una verdadera velada musical del recuerdo, al interpretar todos esos éxitos que consagraron al gran artista, fallecido el 28 de septiembre de 2019, como el más grande de la música romántica en español.

Dicho concierto que lleva por título “En Memoria del Príncipe de la Canción José José se realizará en el majestuoso escenario del Auditorio del Complejo Cultural Universitario a las 21:00 horas.

Cabe mencionar que Manuel José es la voz oficial de la serie biográfica de José José, producida por Netflix.

Manuel José es su nombre artístico; su nombre real es Brian Fanier Álvarez Rojas. Nació en Supía Caldas, ciudad minera en el eje cafetero colombiano, que se encuentra entre montañas. A principios de los 90’s, cuando él tenía apenas cinco años de edad, ya interpretaba canciones de ídolos populares como Pedrito Fernández, Carlos Gardel y José José, quien fue sin duda la referencia más importante para su posterior estilo como cantante. No había entrado a la primaria y ya insistía a su maestra en un solo propósito: cantar ante todos los alumnos y maestros del colegio. Seguro de su objetivo, logró cantar desde la izada de bandera ante cientos de estudiantes, consolidándose como un “niño artista”. Cuando le llegó la juventud, misma que estuvo influenciada por el mundo romántico de los boleros, el tango y las baladas, géneros musicales donde exploró el poder de su canto, creció ávido de escenarios, de reflectores, donde el vibrar de su garganta le comenzó a abrir el camino; un ejemplo, es la canción “New York New York”, compuesta por John Kander y Fred Ebb e interpretada por Frank Sinatra. Fue así como le llegaron concursos, conciertos y aplausos de un público que comenzó a admirar el talento y la voz del joven soñador intérprete. “Canto desde que tengo memoria”, ha comentado Manuel José en repetidas ocasiones. Con el concurso televisivo “Yo me llamo”, en Colombia pudo llegar a ser admirado por millones de personas en su país, quienes lo vieron noche a noche brillar, hasta que fue el gran ganador, demostrando de manera magistral su poder como cantante, interpretando los mayores éxitos de José José. De ahí ganó en 2015 el concurso “Yo me llamo, la conquista” en el que compitió con 2 colombianos más y con 7 artistas de otros países; en dicho concurso ganó 300 millones de pesos (colombianos), mientras que el segundo lugar lo obtuvo el mexicano Rubén Ramos, quien obtuvo 50 millones de pesos (colombianos).

Como toda estrella, en relación a la vida de Manuel José hay muchos comentarios, muchos mitos, muchas realidades; lo que sí es un hecho es que es uno de los más grandes intérpretes de los grandes éxitos musicales que José José obtuvo en su vida por su gran talento. No por algo, se ha ganado el cariño y respeto del público de muchos países del continente americano, en especial de México, patria de “El Príncipe de la Canción”, que ha sabido reconocer el indudable talento del artista colombiano que lo que mejor hace, más allá de los dimes y diretes, es cantar con todo sentimiento y pasión.

En el concierto en Puebla se hará acompañar por sus músicos, además de que posiblemente tenga como invitada a alguna cantante mexicana, cómo ha sido en otros conciertos en otras

ciudades, en los que ha invitado a interpretar “Te quiero así” a la talentosísima Alejandra Ávalos.

Los boletos tienen un costo de zona Diamante: $1,035, Vip Central: $805, Vip Lateral: $690, Oro: $575, Platea Central: $460 y Platea Lateral: $345 y se pueden adquirir en taquillas del CCU, en el sistema ETicket y en puntos de venta autorizados por la boletera.