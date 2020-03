Empresarios piden al gobierno tome más medidas respecto al coronavirus

Hipólito Contreras

Empresarios de la Red Mexicana de Franquicias piden al gobierno del estado tomar medidas más estrictas respecto al coronavirus para evitar que se sigan presentando casos, “no hay protocolos en ningún lado, la enfermedad se puede disparar en forma geométrica”, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la RMF.

Indicó que en las escuelas y universidades públicas y privadas no hay protocolos contra esta epidemia, los maestros no saben qué hacer si un niño empieza a toser o llega con fiebre a clases,

Tampoco, dijo, hay protocolos en las empresas, no hay información sobre lo que se debe hacer si algún trabajador manifiesta un malestar, no hay protocolos en las dependencias de gobierno, no saben cómo reaccionar si alguien se siente mal o llega enfermo, lo único que le dicen es estornudara con un pañuelo o usar el antebrazo,

Destacó que el problema con el coronavirus como con cualquier epidemia es que genera un efecto geométrico, tiene ese efecto de expansión, un paciente contaminado puede contagiar a dos y esos dos a cuatro, cuatro a ocho, así sucesivamente, por lo que la gráfica se dispara, eso pasó en Italia, se empezó con pocos y hoy todo el país está en cuarentena.

En Nueva York, señaló, se suspendieron clases en universidades, se recomienda no abordar el metro, muchos centros laborales han cerrado.

En México, destacó, vemos con preocupación que ni la Secretaría de salud federal ni estatal están actuando como deberían, no entienden lo que es un tema de expansión geométrica, le acaba de ocurrir a un país de primer mundo como es Italia, qué podemos esperar de México donde ni las ambulancia están equipadas para trasladar pacientes infectados.