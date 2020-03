Avala Biestro cambios en seguridad por parte del ejecutivo

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, avaló los cambios en las Secretarías de Seguridad Pública en los municipios conurbados y afirmó que en el corto congreso plazo se verán resultados positivos.

Asimismo, el congresista negó que la decisión del ejecutivo fragmente la autonomía de los municipios, ya que todos han sido planeados y se ha mantenido el diálogo con los ayuntamientos.

Por lo que exhortó a los servidores públicos a escuchar a la gente para que no sean retirados de su cargo, debido a que, si no se ven resultados, o éstos no gustan, los funcionarios se deben retirar.

Agregó que, los nuevos secretarios no llegan con una varita mágica pero tampoco se le puede pedir más paciencia a la gente. Por lo que aseguró tener confianza en que se vean resultados pronto en esta materia. “Obviamente no llega nadie con una varita mágica a cambiar las cosas, pero tampoco le podemos decir a la gente que tenga paciencia, estoy confiando que entrando se van a ver los resultados.

“La gente está desesperada, pero esto no inició en octubre cuando llegaron los presidentes municipales es una espiral que lleva mucho tiempo y que tiene que cambiar”.

Biestro Medinilla descartó una intromisión del Gobierno del Estado y se vulnere la autonomía de los municipios, sino que se trata de una acción coordinada para fortalecer la estrategia de seguridad en Puebla y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.