Los casos de coronavirus suman 190 y once muertes en el continente americano

PRNewswire

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este viernes que el continente americano registra hasta hoy un total de 190 casos de coronavirus COVID-19 y que las muertes suman once, todas acaecidas en Estados Unidos, diez en el estado de Washington y una en California.

Los países que han reportado pacientes infectados son doce: Colombia -que confirmó su primer caso esta tarde-, Brasil, México, Ecuador, República Dominicana, San Martín, San Bartolomé, Argentina, Chile, Guayana Francesa, Perú, Martinica, Canadá y Estados Unidos, donde se concentra el mayor número, con 100 casos.

Además, Estados Unidos indicó que 49 personas dieron resultados positivos a las pruebas de COVID-19 entre individuos repatriados de Wuhan, China, (3) y el crucero Diamond Princess (46).

En una conferencia de prensa en Washington, D.C., la directora de la OPS, Carissa F. Ettiene, anunció que la semana próxima, un equipo de expertos de la Organización viajará a la región para iniciar una serie de misiones técnicas de apoyo a los países. El objetivo es fortalecer la preparación de los servicios de salud ante la eventualidad de que se presenten o aumenten los casos. Añadió que la contención es la clave para evitar la propagación.

Las misiones tendrán como prioridad a los países con mayores desafíos en sus sistemas de salud, entre ellos Haití y otras naciones caribeñas, así como Venezuela.

No obstante, afirmó que los países latinoamericanos y caribeños a los que ha llegado el coronavirus ya se encuentran en la fase de respuesta tanto a los casos aislados como a los grupos infectados.

Etienne fue enfática al aseverar que América Latina y el Caribe está mucho mejor preparada que hace diez años, cuando tuvo que aprender de manera muy dura las lecciones de la epidemia de gripe H1N1 y del Zica.

Agregó que el continente americano tiene uno de los mejores sistemas de monitoreo de enfermedades respiratorias y que sigue trabajando para fortalecerlo, aunque destacó la necesidad de que los países se mantengan muy alertas y estén listos para responder a la emergencia con las herramientas que tienen a su disposición.

Asimismo, la OPS informó que 32 países de la región tienen capacidad de hacer las pruebas de diagnóstico y confirmación de la presencia del coronavirus.

Hoja de ruta mundial

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud publicó una “hoja de ruta” para la investigación y el desarrollo de tratamientos y vacunas contra el coronavirus, la enfermedad que está a punto de alcanzar los 100.000 casos en el mundo.

El director de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que este plan se centra “en investigaciones que pueden salvar vidas ahora, y en las prioridades a largo plazo”.

“Es vital coordinar la investigación para que los diferentes equipos de todo el mundo se complementen entre sí, para que la OMS pueda brindar mejores consejos y los países puedan tomar decisiones basadas en evidencias que salven vidas”, apuntó Tedros, en rueda de prensa.

Las prioridades incluyen la historia del coronavirus, tratamiento clínico, vacunas y diagnóstico. El objetivo es poder “comparar manzanas con manzanas y agrupar datos de múltiples estudios”.

Hasta ahora, la Organización ha recibido solicitudes de revisión y aprobación de 40 pruebas de diagnóstico, 20 vacunas están en desarrollo y hay en curso muchos ensayos clínicos de tratamientos.

El director de la OMS informó que en las últimas 24 horas se han confirmado 2737 casos de coronavirus en 48 países y territorios. En total, hay 98.024 casos y 3380 muertes en 89 países y territorios.

“Es muy preocupante que el coronavirus se expanda geográficamente, pero lo más preocupante es que entre los 88 países cada vez hay más con sistemas de salud débiles. Estamos trabajando con todas las naciones para adaptar la respuesta a cada caso. Nuestra prioridad es apoyar a los países más débiles”, insistió.

A medida que aumentan los casos, la OMS sigue recomendando que se priorice la contención. “Pedimos a todos los países que encuentren, examinen, aíslen y cuiden a cada uno de los casos y que rastreen todos los contactos”, declaró Tedros, ya que frenar la propagación del virus, da más tiempo para salvar vidas. “Cada día que logramos frenar la epidemia es otro día que los hospitales se pueden preparar para los casos”.

Reinfecciones

La OMS sigue estudiando si se han dado casos en los que pacientes que se habían recuperado hayan vuelto a contagiarse de coronavirus. “Por las pruebas que tenemos, no parece que volvieran a contagiarse. Simplemente, persistía el virus”, explicó la epidemióloga María Van Kerkhove.

El criterio para dar de alta a un paciente de coronavirus es que dé negativo en dos pruebas realizadas con 24 horas de diferencia. Van Kerkhove dijo que hay que estudiar si una persona que se recupera del COVID-19 todavía puede infectar a otra.

La especialista también aclaró que todavía no se conoce la tasa real de mortalidad del coronavirus. Todo lo que hay son modelos matemáticos a partir de estudios de grupos de casos, pero que no tienen en cuenta los posibles infectados que no se están detectando.

En cuanto a la estacionalidad, todavía no se ha podido determinar la actividad del coronavirus en diferentes climas. “Hay que suponer que seguirá teniendo capacidad de propagarse. No podemos contar con que desaparecerá en verano como la gripe. Hay que combatirlo ahora y no esperar a que desaparezca por sí mismo”, recalcó el director del área de emergencias, Mike Ryan.

Economía

Entre las consecuencias económicas del coronavirus, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que la inversión extranjera directa mundial disminuirá entre un 5% y un 15% este año, con una mayor disminución de los flujos en los países más afectados por la epidemia.

Los datos de la UNCTAD revelan que más de dos tercios de las cien empresas multinacionales más importantes que monitorea han advertido de los efectos del COVID-19 en sus desempeños. “Muchas de ellas reducirán los gastos de capital en las áreas afectadas, además de que la baja de sus rendimientos se reflejará en una menor reinversión de ganancias”, señala la UNCTAD.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), por su parte, espera un retroceso importante en los viajes vacacionales.

En este sentido, recordó la importancia del sector turístico en la economía de los países dado el alto número de trabajadores que emplea, además de que otros negocios dependen de él, y llamó a los Gobiernos, organismos y donantes internacionales a incluir el turismo como una prioridad en los planes de recuperación.