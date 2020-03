Mi sueño y mi meta fue ser científica

Rossi A.

Santa María Tonantzintla, Puebla, a 6 de marzo de 2020. Uno de los mayores retos que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, desde 1904, ha sido visibilizar las desigualdades, destacar el trabajo que se realiza en distintos sectores y, sobre todo, promover la igualdad y defender los derechos humanos.

Ejemplo de ese trabajo arduo, en el ámbito científico, las doctoras Itziar Aretxaga y Alicia Morales Reyes, mujeres investigadoras y multifacéticas, las cuales trabajan en los campos de la Astrofísica y las Ciencias Computacionales, respectivamente, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

“Los límites los pones tú”: Alicia Morales Reyes

La Dra. Alicia Morales Reyes es investigadora de la Coordinación de Ciencias Computacionales en el INAOE. Estudió Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Después realizó su maestría en Ciencias Computacionales en el INAOE y finalmente obtuvo su doctorado en el Institute for Integrated Micro and Nano Systems (IMNS) de la Universidad de Edimburgo en Escocia, Reino Unido, donde trabajó en el diseño de arquitecturas hardware inspiradas en principios del cómputo evolutivo. Actualmente colabora en el Laboratorio de Cómputo Reconfigurable y Alto Desempeño, perteneciente al INAOE.

La influencia y la motivación por estudiar ingeniería vienen de su papá, “mi caso es muy curioso, mi papá veía la vida de una forma diferente para mí como mujer y, a pesar de formarse en un entorno machista, me platicaba sobre el papel de las mujeres en varios sectores y de las posibilidades para mí. Él trabajó muchos años en la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, que es donde armaban el metro, me llevó en varias ocasiones y me motivaba a observar el trabajo de los ingenieros. Siempre había planos eléctricos del metro en mi casa y cada salida en metro era una clase de cómo funcionaba. Me pareció muy interesante y es así que decidí estudiar una ingeniería”, mencionó la Dra. Morales.

Las principales líneas de investigación de la Dra. Morales Reyes son el cómputo evolutivo y el diseño de arquitecturas hardware, donde el objetivo es la optimización de algoritmos y su aceleración vía plataformas de procesamiento para obtener resultados inmediatos. “Trabajar en áreas científicas, en mi caso las ciencias computacionales, es muy bonito, no tienes límites en imaginar nuevas posibilidades, los límites los pones tú, las áreas científicas siempre te empujan a no tener una respuesta definitiva sino a buscar alternativas, crear nuevos caminos, y superar los retos que se presenten para llegar a tu objetivo”, denota la Dra. Morales Reyes

Además de ser una gran investigadora, la Dra. Alicia Morales practica natación desde niña y en la universidad se acercó al atletismo, le apasionan los deportes, estas actividades también fueron motivadas por sus padres. Recientemente se interesó en el ciclismo y ahora combina las tres actividades incursionando en el triatlón, estas actividades le ayudan a mantener un equilibrio entre su vida laboral y personal.

“Hay que tener grandes sueños y no perderlos de vista”: Itziar Aretxaga

La Dra. Itziar Aretxaga, astrofísica del INAOE, es reconocida mundialmente por su trabajo de investigación en la formación y evolución de galaxias lejanas. Estudió la licenciatura en Física en la Universidad Complutense de Madrid, España. Cursó la maestría y el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, España, especializándose en las Ciencias Físicas. Fue coordinadora de Astrofísica en el INAOE.

Actualmente está colaborando en el proyecto TolTec, una cámara multicolor polarimétrica con tecnología de última generación para el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Es la directora científica del proyecto y, en conjunto con el Investigador Principal, el Dr. Grant Wilson, y la Subdirectora científica, la Dra. Alexandra Pope, ambos de la Universidad de Massachusetts Amherst, trabajan para coordinar el programa científico de proyectos que se ejecutarán este 2020.

“Cuando una mujer se plantea ser científica, no lo hace pensando en una condición de género, lo hace pensando en la labor científica que realizará. Yo cuando empecé en la ciencia no era consciente que había un porcentaje menor de mujeres ejerciendo como científicas, poco a poco me di cuenta de eso y fui tomando conciencia de las dificultades añadidas que las mujeres tenemos para el trabajo y la vida. Elegí estudiar ciencias porque desde pequeña tenía una gran pasión por saber de todo. Recuerdo estar en la estación de trenes, agarrada de la mano de mi padre, preguntándome por qué el vapor que expulsaban los trenes iba siempre hacia arriba, yo no recuerdo ningún día haberme negado el sueño de ser científica”, comentó la Dra. Itziar.

Menciona que aparte de observar las estrellas y las galaxias, practica actividades deportivas, las que más disfruta son bucear y realizar senderismo. Gusta del arte y del cine, toca el piano y leer es una de las actividades más compensadoras. Se define como una mujer no solo con una dimensión sino con muchas dimensiones.

Finalmente compartió el siguiente mensaje para todas las jóvenes y niñas que quieran estudiar ciencia: “es muy difícil descubrir qué hacemos bien, cuáles son nuestros intereses y qué queremos ser en la vida, cada uno debe reflexionar y cuestionarse sobre esto, y una vez que descubrimos qué hacemos bien y qué nos apasiona, no podemos perder de vista ese sueño. Para progresar en la vida debemos tener grandes sueños y llegar a donde apunta a esa dirección”.