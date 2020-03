“Médicos: línea de vida” llega a su final el domingo 8 de marzo a las 21:00 horas por “Las Estrellas”

Por Mino D’Blanc

Entrevista con Daniel Tovar, quien da vida al médico residente en pediatría Daniel Juárez

Daniel Tovar interpreta al doctor Daniel Juárez en la telenovela “Médicos”, que llega a su fin este domingo 8 de mayo, cuando se transmita el último capítulo por “Las Estrellas” a las 21:00 horas.

El personaje es un médico residente (R3). Está haciendo su especialidad en Pediatría. Es simpático, inteligente, con mucha energía, pero le falta experiencia. Entrega el corazón muy rápido, por lo que ha sufrido muchas decepciones amorosas. Daniel vive con sus padres (Luis Gatica y Raquel Garza) y es un hombre entregado a su familia. Por lo demandante de su profesión, suele malpasarse y se exige demasiado, siempre dividido entre su trabajo y su necesidad de estar al pendiente de sus papás. Se enamora de Tania Olivares (Scarlet Gruber); ella no le corresponde. En estos últimos capítulos, ella se comienza a poner celosa de que él sale con una de las enfermeras.

Platicamos con Daniel Tovar, gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: Platìcanos de tu personaje, homónimo tuyo.

DT: Es un chavo muy noble al que le gusta ayudar sin ver. Creo que de entrada aprendì muchas cosas de este proyecto. La parte del mundo de la medicina que es increíble, pero muy complejo. Te das cuenta de todo lo que tienen que saber los médicos, lo que tienen que hacer.

MD’B: ¿Cómo llegó el proyecto a tu vida?

Me dijeron del proyecto, me interesó mucho porque sonaba muy ambicioso, tenía muchas ganas de hacerlo, habían muchas cosas que me llamaban la atención. Nunca había interpretado a un médico, eso por un lado, por otra parte estar en Televisa en una producción de José Alberto Castro es increíble, nunca había trabajado con él, me habían dicho maravillas y dicho y hecho, me la pasé increíble. Creo que todo eso con el reto de hacer esta telenovela, de aprender un montón de cosas, la precisión con la que se tenía que hacer también era un reto muy grande, son cosas que me llamaron la atención. Fui a hacer casting; no pude hacer el piloto por la agenda, pero al final sí se logró quedarme en el producto final y estoy feliz de compartir créditos con todo el elenco; con muchos actores ya había trabajado, con muchos no, pero el Güero (Castro) armó un equipo increíble y eso se nota en pantalla. Es un producto muy interesante. Mucha gente con la que he platicado me ha dicho que no sabían todo lo que pasaba dentro de un hospital; creo que todos tenemos un poco la idea, de que es un trabajo muy matado, aunque es una profesión muy “chida”, pero lo padre de esto es que le permitió a la gente a acercarse a verlo un poquito más de cerca y vivirlo con nosotros durante el tiempo que estuvimos en su casa, eso me pareció muy padre. Muchas veces yo tampoco sabía, me imaginaba por todo lo que pasan, tener tantos doctores de tan diferentes especialidades te permite enterarte un poco de todo lo que pasa en un hospital.

MD’B: ¿Qué cosas de Daniel Tovar tiene este personaje y qué cosas no tiene?

DT: Yo soy muy desordenado, él es muy ordenado. Los dos somos muy entregados a nuestro trabajo y a la gente que queremos. Él es mucho más hijo de familia, yo la verdad no tanto; desde chiquito me volví mucho más independiente. Hay que tener un carácter muy

especial; ver el sufrimiento de un niño es muy difícil. En las escenas me partía el corazón. Creo que para ser pediatra debes tener nervios de acero, porque dadas las circunstancias es una labor muy loable.

MD’B: ¿Por qué la gente debe ver este domingo el final de “Médicos” y adelántanos sorpresas que tendrá tu personaje?

DT: Si han disfrutado la telenovela desde un principio, van a poder ver el desenlace de muchas historias, muchas cosas que van a quedar ahí cerradas. Es una historia que hicimos con mucho amor y en lo personal no puedo contarte mucho del final, pero lo que sí es una historia que cumple, que ha mantenido a mucha gente al filo de la butaca, pegados a la televisión. Invitó a la gente a que no se lo pierdan este domingo; va a ser un final cardiaco.

MD’B: ¿Qué viene en tu vida después de “Médicos”?

DT: Voy a hacer una película que comienza la próxima semana; no les puedo contar mucho. Lo que sí les puedo decir es que regresa un programa la segunda temporada que será más larga de “Backdoor”. Estamos grabando muchos sketches. No se lo pierdan los lunes y los jueves a las 20:00 horas.