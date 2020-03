“Ambulante Gira de Documentales” del jueves 19 de marzo al jueves 28 de mayo

Por Mino D’Blanc

151 filmes de más de 40 países se proyectarán en 8 estados, abarcando 32 municipios

Este año 2020 llega a su décimo quinta edición “Ambulante Gira de Documentales”, la cual tendrá presencia en 8 estados que son Querétaro (del jueves 19 al jueves 26 de marzo), Durango (del jueves 26 de marzo al jueves 2 de abril), Coahuila (del jueves 2 de abril al jueves 9 de abril), Ciudad de México (del miércoles 15 de abril al jueves 30 de abril), Chihuahua (del jueves 30 de abril al jueves 7 de mayo, Veracruz (del jueves 7 de mayo al jueves 14 de mayo), Oaxaca (del jueves 14 de mayo al jueves 21 de mayo) y Puebla (del jueves 21 al jueves 28 de mayo), cubriendo 32 municipios.

La programación contempla 151 filmes de más de cuarenta países e incluye diez estrenos mundiales. Más de 150 invitados locales, nacionales e internacionales entre realizadores y protagonistas de los documentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, programadores, entre otros, estarán presentes en la Gira, participando en conservatorios y encuentros con el público. Además se realizarán actividades diseñadas para llevar la experiencia del cine más allá de la pantalla, entre las cuales destacan el Salón Transmedia, presentaciones editoriales y actividades formativas, entre otras.

La Gira de Documentales 2020 ofrece una selección de filmes diversa y dinámica que refleja el compromiso de la organización por promover la representación y la pluralidad de voces en el documental.

Las películas de la Gira se catalogan en nueve secciones: Pulsos (cine documental mexicano), Ambulante Más Allá (cortometrajes realizados por alumnos de la iniciativa de formación y producción de Ambulante), Intersecciones (cine documental contemporáneo internacional), Resistencias (historias sobre la búsqueda de la justicia y la promoción de los derechos humanos), Sonidero (sección sobre música), Injerto (cine de artista y videoarte), Retrovisor (material de archivo), Ambulatorio (filmes para niños), y Coordenadas (cintas exclusivas oriundas o que abordan problemáticas pertenecientes a cada región que visita la Gira).

Los documentales mexicanos, hechos por mexicanos o sobre México, ocupan un lugar en la programación con películas realizadas por o que retratan a grupos históricamente sobrepresentados en el cine en México –mujeres, indígenas, poblaciones afromexicanas, personas transgénero y jóvenes, entre otros- dando cuenta de la madurez que ha alcanzado el género en el país.

Destacan los estrenos mundiales de nueve largometrajes mexicanos que son: “Negra” de Medhin Tewolde (2020), “Nos hicieron noche” de Antonio Hernández (2020), “El compromiso de las sombras” de Sandra Luz López (2020), A las Once” de Carolina Admirable García, Zahira Aldana Ramírez, Nancy Samara Guerrero Miranda, María Fernanda Islas Montero y Aldo Alejandro Ter.veen Calderón (2020), “Carta al campo” de Karla Hernández Díaz, Itzel María Guzmán Torres, Vivian Leonor Santillán Franco, Alfonso Blanco Samperio y Gabriel Rodríguez Ángeles (2020), “Ellas” de Angélica Itzel Cano López, Guillermo Gael Estrada Ortiz,César Arturo Govea Olvera, Vivian Leonor Santillán y Alejandra Pérez Valdez (2020), “Escuela de todos” (“Kalnemachtiloyan”) de Iván Zamora Méndez, Alexia Stephania Chávez Bravo, Gustavo Jiménez García y José Antonio Rivera Contreras (2020), “Todo lo posible” de María del Rosario Robles Martínez, Nancy Samara Guerrero Miranda, Itzel María Guzmán Torres, Aldo Alejandro Ter-veen

Calderón y Alejandra Pérez Valdez (2020), “Yolik” (“Despacio”) de Epifanía Martínez Rosete, Zahira Aldana Ramírez, María Fernanda Islas Montero, Alejandro Ter-veen Calderón (2020) y “La felicidad en la que vivo” de Carlos Morales (2020).

En su tercera edición como parte de “Ambulante Gira de Documentales”, el “Salón Transmedia”, presentado por cerveza Cucapá, viajará a Querétaro, la Ciudad de México y Puebla. El programa, curado por Misus Ricalde y Gerardo Martínez en colaboración con Ambulante, invitará al público a descubrir una selección de proyectos de distintas culturas, que reflejan una multiplicidad de formas narrativas, incluyendo la realidad virtual interactiva, cinema 360 y el performance. Temáticamente, el público podrá elegir entre reflexiones sobre la tecnología y sus aplicaciones; la naturaleza y el mundo de las particulas; y la primera serie de realidad virtual sobre la identidad transgénero, entre otros.

Como parte de las actividades especiales de la Gira, “Ambulante” presentará en la Ciudad de México y en Puebla el libro “Eugenio Polgovsky: La poética de lo real” (“Poetics of the Real”) que ampliamente ilustrado, reúne las voces de doce realizadores y críticos de la no ficción contemporánea a fin de recorrer las diferentes facetas de la obra fílmica del documentalista mexicano Eugenio Polgovsky (1977-2017). “Este libro convoca en una reflexión colectiva a críticos, cineastas y teóricos que se acercaron a la obra fotográfica y cinematográfica de Eugenio con una mirada crítica, pausada, inteligente, e incluso afectuosa. Nos motivó ofrecer al lector la posibilidad de desarrollar una primera intimidad con el archivo fotográfico de Eugenio, así como profundizar en una obra que no deja de afirmar su pertinencia, su poesía y su ira en el México contemporáneo”, apuntó Mara Polgovsky, editora del libro, publicado bajo el sello de “Ambulante Ediciones” y “Tecolote Films”.

El costo del boleto individual para las funciones de “Ambulante” será de $40.00, $45.00 o $50.00 pesos, dependiendo de la localidad. Como cada año, habrá un cinebono con un costo de $120.00, $140.00 o $150.00 pesos, dependiendo la localidad, que equivale a cuatro boletos individuales. Los boletos se encuentran a la venta en la taquilla de los conjuntos donde se exhibirá Ambulante y en línea en www.cinepolis.com