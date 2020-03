Mujer es asesinada por su ex pareja en Cuautlancingo

María Huerta

A puñaladas una joven mujer fue asesinada, en el municipio de Cuautlancingo, presuntamente por su ex pareja sentimental cuando salía de una panadería.

La mujer de unos 25 a 30 años de edad, acudió esta mañana al negocio ubicado en la junta auxiliar San Lorenzo Almecatla, y cuando se dirigía a su domicilio fue interceptada por su ex pareja sentimental, quien la atacó en diversas ocasiones con un arma blanca para posteriormente huir.

Los paramédicos llegaron al lugar, tras ser llamados por los vecinos, sin embargo cuando acudieron ya no tenía vida.