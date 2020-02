Capilla Del Arte UDLAP inauguró su temporada cultural Primavera 2020

Rossi A. G.

Bombyx mori o gusano de seda, es el protagonista de la nueva exposición de Capilla del Arte, espacio cultural de la Universidad de las Américas Puebla. “Bombyx mori: microtejidos” de Siglinde Langholz invita al público a acercarse a la galería convertida en un laboratorio que conjuga el arte y la ciencia en piezas sonoras y audiovisuales que durante 75 días mostrarán un proceso de transformación orgánica.

“Bombyx mori: microtejidos”, ubicada en el piso dos de dicha galería, fue inaugurada el pasado 13 de febrero en compañía de alumnos, académicos y público en general, como parte del arranque de la temporada cultural Primavera 2020, en el marco de los festejos de los 50 años de la UDLAP en Puebla y 80 años de excelencia académica. Durante la ceremonia de arranque, la Mtra. Marie France Desdier Fuentes, directora de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico UDLAP, declaró que este proyecto se logró gracias al arduo trabajo de la Dra. Langholz y diversas instituciones que la apoyaron.

“La excelencia académica de la UDLAP se ve en este diálogo de disciplinas en el que se muestra que el arte y la ciencia si pueden dialogar y generar proyectos tan interesantes como el que tenemos hoy. En diez años, nunca habíamos tenido seres vivos tejiendo y haciendo sonidos con multimedia, por lo que, también es una de las exhibiciones de vanguardia” expresó la Mtra. Desdier.

Después de haber estado 10 años fuera del país, la Dra. Langholz regresa a México y a su natal Puebla con un trabajo que reúne el resultado de su investigación. “Esta muestra pretende hacer diversas exploraciones con gusanos de seda, viendo a estos como arquitecturas móviles desde lo microscópico hasta su amplificación. No sólo como aquello que pasa y se une, sino como estructuras que viven en micro movimientos capaces de participar activamente en procesos de vida, extendiendo así lo no visible a lo visible y lo no auditivo a lo auditivo” explicó la artista.

Finalmente, la Mtra. Martha Laura Ramírez Dorantes, decana de la Escuela de Artes y Humanidades UDLAP compartió unas palabras y realizó la declaratoria inaugural de esta muestra. “La Universidad de las Américas Puebla y la Escuela de Artes y Humanidades, agradecemos este espacio en el que nuestros profesores tengan su lugar para exponer y experimentar, pero sobre todo que se realicen este tipo de proyectos, con diversas áreas con las que puedan hacer estos procesos creativos y reflexivos de nuestros artistas. Esperamos que haya muchos más porque es un espacio que lo permite” declaró.

Bombyx Mori: Microtejidos continuará disponible hasta el 26 de abril y Toledo Ve, de Francisco Toledo hasta el 19 de abril. Además de esto, la cartelera cultural de Primavera 2020 ofrecerá los tradicionales Miércoles Musicales, Jueves de recorridos guiados, Viernes de Cine y Teatro y Domingos Fantásticos, así como la colaboración con la Noche de Museos.

Para conocer a detalle la AGENDA CULTURAL con programación semanal visita: www.udlap.mx/eventos y www.udlap.mx/capilladelarte