El Ayuntamiento debe aclarar el tema de los bolardos, afirma empresario

Hipólito Contreras

La renuncia de la titular dela Secretaría de Movilidad municipal no aclara el tema de los bolardos, debe darse toda la información técnica y financiera para que los ciudadanos conozcan lo que se hizo, afirmó el empresario Enrique Vargas Medina.

Se habló de estudios, expresó, se dijo que no se iría la Secretaria de Movilidad, pero ya se fue, no queremos que con esa renuncia disfrazada de licencia quede el asunto, al rato entramos en el proceso electoral y dejamos que esto duerma el sueño de los justos.

Se habla mucho de que hubo inversiones millonarias en esos bolardos que no sirven para nada de protección, hasta un recargón de bicicleta los dobla, no es posible que estemos consintiendo que se haga un escándalo en medios, hasta este momento no sabemos, ya se venció el plazo a la Secretaría, no sabemos cuánto se gastó, quienes son las empresas involucradas, quiénes hicieron los estudios en el centro histórico para colocar los bolardos.