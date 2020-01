Muy Difícil Equilibrar a la Frontera Sur con la del Norte en Cuanto a Incentivos: Fernández Noroña.

René R.Coca

• Cada región del país es diferente y los del norte no tendrán Tren

Maya.

• Morena tendrá que reagruparse rumbo a las próximas elecciones.

• No existe desabasto de medicamentos, se trata de sabotaje al actual

sistema.

Tapachula, Chis; ENE. 29 (interMEDIOS).- A pesar de que la población

soconusquense ha extendido su solicitud tanto a los poderes federales

del ejecutivo como del legislativo para que exista una equidad entre la

frontera sur con la del norte en cuanto a incentivos fiscales, menor

costo en combustibles, mejores salarios y hasta una tarifa preferencial

en cuanto al cobro de la energía eléctrica, el diputado federal Gerardo

Fernández Noroña dijo que es muy difícil que se den estas condiciones de

equilibrio entre ambas fronteras debido a diversas circunstancias, donde

cada región del país es diferente y por lo tanto no se pueden.

En su visita a la región Soconusco, el legislador indicó al respecto que

no se puede equipara la frontera norte con la del sur en cuanto

incentivos fiscales como disminuir el IVA y el ISR, mejorar los salarios

o que los combustibles tengan un menor costo porque cada zona de México

tiene sus propias características, y es tanto como querer tener un símil

del Tren Maya en el norte, como se tendrá en el sureste, por lo que

descartó esa equidad entre apoyos fronterizos.

En cuanto a la disminución en el cobro de la energía eléctrica para

Chiapas, expresó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no impone

los costos del servicio sino la Comisión Reguladora de Energía y que lo

único que puede atender como diputado es que haya cobros justos según

los casos, sin suspenderles a los usuarios los servicios; sin embargo,

fue enfático en que se debe cuidar a la CFE en sus finanzas ya que para

tener una empresa mexicana al servicio del país, debe operar con

recursos propios sin que la gente quiera evitar su pago correspondiente

por el servicio que se brinda.

Acompañado de la diputada Maricruz Roblero Gordillo, Fernández Noroña

comentó que para finales del presente año, la atención médica deberá ser

gratuita e integral ya que se tiene un presupuesto de 110 mil millones

de pesos para inversión integral al sector salud; al tiempo que puso en

tela de duda que hubiera desabasto de medicamento en los hospitales del

país, ya que en ocasiones se trata de sabotajes de los contras hacia el

actual sistema de gobierno, donde la gente se deja llevar por esa

información.

En lo que corresponde al tema migratorio, el diputado del Partido del

Trabajo declaró que en México se debe privilegiar la soberanía nacional

con una política de atención a los migrantes desde una perspectiva

ordenada, donde descartó que seremos represores y mucho menos una

policía al servicio de los Estados Unidos; “México es un país de asilo,

abierto y hermano del mundo” subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a los integrantes del Movimiento de

Regeneración Nacional (Morena) para que cierren filas desde lo

municipal, estatal y federal, ya que se logró en poco tiempo -en

comparación a otros partidos- llegar a la Presidencia de la República

con el apoyo de la gente, por lo que existe la obligación de trabajar

para la gente y demostrar que en las próximas elecciones, la gente elija

a la coalición Juntos Haremos Historia con base en cumplir los

compromisos como gobierno.

Posterior a la rueda de prensa, el legislador acudió a la Clínica del

ISSSTE en Tapachula para verificar una serie de denuncias donde se

carece de medicamentos, personal médico y equipamento para la

derechohabiencia, donde dejó en claro que si no se dan resultados habrá

que actuar en consecuencia. (iM-rrc).