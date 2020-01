Miss Colombia denuncia fraude en concurso de belleza realizado en México

Quién

Jesenia Orozco culpa a México y no a los organizadores de Miss Global, de las decisiones de último momento que se tomaron en el certamen

Este sábado 18 de enero se llevó a cabo en Oaxaca la novena edición del concurso de belleza Miss Global, en el que participan chicas de todo el mundo y que está diseñado (según se lee en su página oficial) para “empoderar a la mujer, abrazar las diferentes culturas y encarnar la belleza interior”.

Después de dar a conocer a las 10 semifinalistas pasó algo que en ediciones anteriores no se había visto.

De acuerdo con el reglamento del concurso, las semifinalistas de Miss Global deben ser 10. Sin embargo y de última hora, Van M. Pham, creador y presidente del concurso, agregó una participante más a la lista de finalistas.

Finalmente, a las 11 semifinalistas, se unieron siete más por decisión del jurado. En total hubo 18 chicas que buscaban quedar en la gran final.

De inmediato Jesenia Orozco, concursante de Miss Colombia, estalló en contra los organizadores y los jueces mientras gritaba su inconformidad a todo aquel que quisiera escucharla.

“¡Esto es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí.

“Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos… es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto”, gritó a todo pulmón Miss Colombia, cuyo mensaje fue recibido por los aplausos de las demás concursantes.

Luego, al ver la dimensión de sus palabras, Jesenia aclaró: “Vine a México, primera vez que he estado en México, me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos”.

La molestia de la Miss radica en que la ganadora del concurso resultó ser Karolina Kokešová, representante de República Checa y la concursante número 11 a quien “colaron” a las semifinalistas.

Hasta el momento, la organización de Miss Global no ha hecho pronunciamientos públicos al respecto. Además, quizá para evitar polémicas, la cuenta de Instagram ahora es privada y la última publicación en su página de Facebook data del 4 de enero.

En cambio, Jesenia escribió en su Instagram un mensaje, en el que de nueva cuenta culpó a México por la corrupción del concurso y no a los organizadores.

“Desafortunadamente mi experiencia en México terminó muy mal. Me llevo no solo una gran decepción pero también mucha tristeza en mi corazón. Me levanto a las cosas justas, amo la justicia, la gente honesta estoy 100 por ciento en contra de la corrupción”.

“Amo al pueblo mexicano y la verdad me recibieron muy lindo pero desafortunadamente no todo el mundo es correcto o justo. Lástima que en los países latinos pasen cosas así. Gracias al pueblo humilde de México, a la gente linda. No a la gente que se cree que con poder puede controlar el mundo y hacer desastres”.