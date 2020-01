Filtran supuesto setlist del Super Bowl y ¡Shakira y JLo no cantarían juntas!

View this post on Instagram

👀 SE FILTRÓ | Este sería el set list de canciones que presentarían Shakira y Jennifer López durante el medio tiempo del Super Bowl LIV 🏈✨🎧🎤🎼🎹⁠ ::⁠ ::⁠ #tupasecompleto #nfl #nflmx #nfl100 #superbowlliv