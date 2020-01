MegaSimulacro Sin Pena ni Gloria en Tapachula • Salvo en Edificios del Gobierno Estatal y Municipal, en otros lugares ni en cuenta.

René R. Coca.

• Población no sabía de la actividad.

Tapachula, Chis; ENE. 20 (interMEDIOS).- Aunque las autoridades

estatales y municipales realizaron en los edificios públicos bajo su

responsabilidad las acciones de no corro, no empujo, no grito; la mayor

parte de la población tapachulteca ignoró que se realizaría el

MegaSimulacro de sismo, por lo que en este municipio pasó sin pena ni

gloria, además de que las recomendaciones en este tipo de actividades no

son tomadas en cuenta o simplemente se carece de un comité interno para

saber cómo actuar en caso de sismo.

De acuerdo a las autoridades de Protección Civil a nivel municipal y

regional, Chiapas participó en el Simulacro en los inmuebles de su

responsabilidad con el objetivo de medir tiempos y observar cómo actúan

los comités internos en un caso de sismo, donde queda claro que esta

actividad es para tomase en serio y mejorar los yerros que se comentan a

fin de salvar vidas en una situación real.

Los mismos elementos de Protección Civil recordaron que Chiapas es una

entidad donde la sismicidad es frecuente debido a las placas tectónicas,

por lo que participar en los simulacros es muy importante desde las

casas hasta los centros laborales donde se tengan planes de contingencia

que permitan saber y hacer lo que corresponda para salvaguardar la vida

de las personas, con mayor énfasis en niños, adultos mayores,

discapacitados o embarazadas.

Sin embargo, en una consulta con la población en punto de las 11:00

horas, horario en que el Simulacro se llevó a efecto a nivel nacional,

muchas personas desconocían sobre esta actividad, en los centros

laborales ubicados en edificios altos de Tapachula tampoco se vio este

tipo de actividades y en muchos centros educativos pasó inadvertido lo

que se supone tendría fuerza evaluatoria.

En cuanto a las personas que estuvieron en las dependencias donde sí

hubo simulacro, opinaron que existen intentos fallidos de la misma gente

que labora en estos lugares, donde se desconoce si realmente hay una

supervisión y evaluación hacia ellos o solo es por cumplir con lo

instruido a nivel nacional por el gobierno “Sin pena ni gloria estos

simulacros” dijo uno de los entrevistados. (iM-rrc).