Los eventos deportivos que no debes perderte en 2020

ESPN

El 2020 que recién comienza traerá los siguientes eventos deportivos a nivel internacional y desde luego en nuestro país. Durante todo el año se vivirán los eventos que son inamovibles, así como algunos otros que solo ocurren cada cuatro años.

A continuación te presentamos lo que no debes perderte:

Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Uno de los eventos deportivos más importantes de este 2020 serán los Juegos Olímpicos de Tokyo, los cuales se desarrollarán del 24 de julio al 9 de agosto. Esta será la segunda vez que la ciudad asiática reciba a los deportistas más sobresalientes del mundo. El 20 de mayo comenzará el recorrido de la antorcha olímpica, cuya meta será el pebetero del Estadio Olímpico.

Habrá 43 sedes diferentes que están divididas en dos zonas: la zona de la Bahía (representante de la modernidad) y la Zona del Patrimonio (perteneciente a los Juegos Olímpicos del 64). La justa veraniega tiene 33 deportes diferentes y 339 eventos.

Euro 2020

La decimosexta edición de la Eurocopa se celebrará por primera ocasión en 12 sedes distintas y se llevará a cabo del 12 de junio al 12 de julio. La final del torneo tendrá como sede el emblemático Wembley, donde Portugal buscará revalidar su título o veremos un nuevo monarca del Viejo Continente a nivel de selecciones.

Copa América

Argentina y Colombia comparten la sede de este prestigioso evento que vio a Brasil coronarse en su última edición. Los pamperos pondrán en marcha el torneo el 12 de junio ante Chile en el Estadio Monumental de Buenos Aires y la final se celebrará exactamente un mes después en Barranquilla.

Champions League

La final de la Champions Legue se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk, en Turquía. Después de la fase de grupos y las eliminatorias, el 30 de mayo se conocerá al monarca de la UEFA.

Liverpool es el actual campeón y quiere revalidar su título continental.

Final Copa MX

La final se desarrollará el 18 de marzo. Después del cambio de formato en dicho torneo, los equipos que tuvieron un mejor desempeño durante la fase de grupos disputarán a partir de esta edición los duelos a ida y vuelta. Los octavos de final se jugarán las últimas dos semanas de enero. Los cuartos de final serán del 11 al 19 de febrero. Las semifinales del 3 al 11 de marzo y la final en el día anteriormente mencionado.

Finales Liga MX

El Clausura 2020 iniciará el próximo 10 de enero, con el duelo entre Tijuana y Santos, después de las modificaciones que sufrió el calendario a causa de la desafiliación de Veracruz. Este torneo se jugará bajo el esquema dinámico. La liguilla empezará el 13 de mayo y la gran final se disputará el 31 de mayo.

Aunque el calendario oficial del Apertura 2020 se dará a conocer hasta que se efectúe la Semana del fútbol en Cancún, la gran final del campeonato se llevaría a cabo en diciembre.

Final de Ascenso

La Final del Clausura 2020 dentro del Ascenso MX está pactada para el 2 de mayo. Pero debido a la reciente desafiliación de Loros de Colima esta fecha pudiera cambiar. Sin Potros UAEM y Loros, la Liga de Plata del balompié nacional tendrá a 12 equipos compitiendo por el Ascenso.

En caso de que Alebrijes no obtuviera el bicampeonato, el duelo de ida por el Ascenso se llevaría a cabo el 9 de mayo mientras que el 16 de mayo conoceríamos al nuevo integrante de la Liga MX.

Inicio de los Play Offs NBA

La temporada 2019-2020 de la NBA inició el pasado 22 de Octubre teniendo como duelo estelar, el encuentro entre Los Ángeles Lakers y los LA Clippers. Los Playoffs iniciarán el día 18 de Abril mientras que las Semifinales de Conferencia podrían dar comienzo desde el 27 de Abril. Las finales de Conferencia se planeen que inicien el 12 o 14 de Mayo. Mientras que las finales de la NBA entre los campeones de ambas conferencias darán comienzo el 4 de Junio.

Serie Mundial

La temporada de las Grandes Ligas tiene como fecha de inicio el próximo 26 de marzo y la Serie Mundial el 27 de Septiembre. El rol de juegos incluirá duelos fuera de territorio estadounidense. Puerto Rico, Londres y México serán los países que recibirán a los New York Mets vs. Miami Marlins, Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals y los Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres.

Grandes Ligas en México

La MLB regresará a la Ciudad de México el próximo 18 y 19 de abril. Serán dos juegos los que se efectuarán en territorio mexicano teniendo como sede el Estadio Alfredo Harp Helú. La capital del país tendrá dos duelos de temporada regular por primera vez en su historia ya que Monterrey fue sede de estos encuentros en 2018 y 2019.

Preolímpico de la Concacaf

Guadalajara será sede del Torneo de la CONCACAF a celebrarse del 20 de marzo al 1 de abril. Ocho equipos competirán por los dos boletos que representarán a la zona en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La Selección Mexicana Sub-23 comandada por Jaime Lozano tendrá la obligación de clasificar a la justa olímpica al ser anfitrión en el Estadio Jalisco y Akron.

Gran Premio de México

Después de que se pusiera en peligro la continuidad de la F1 en nuestro país, la sexta edición del Gran Premio de México se llevará a cabo el 1 de noviembre. México será la carrera 20 de 22 que comprende la temporada 2020 de la F1.

Juego de la NFL en México

Aunque ya es una tradición que los equipos de la NFL disputen un partido de temporada regular en la cancha del Estadio Azteca en el mes de noviembre, aún no se confirman los equipos que visitarían territorio mexicano para el encuentro en el 2020.

Super Bowl

Uno de los primeros eventos estelares en el 2020 será el Super Bowl LIV en Miami, Florida, que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium. Estamos hablando de la sexta ocasión en que Miami reciba el partido que pone punto final a la campaña 100 de la NFL.

Abierto Mexicano de Tenis

Acapulco vuelve a abrir sus puertas, como cada año, a los mejores exponentes del deporte blanco y en esta ocasión será del 24 al 29 de febrero cuando este evento de la ATP 500 engalane al Pacífico mexicano.

Australia Open

El primer Grand Slam del año se celebrará del 20 de enero al 2 de febrero. Novak Djokovic y Naomi Osaka son los defensores del título, pero no todo son buenas noticias ya que el británico Andy Murray y el japonés Kei Nishikori son algunas de las bajas que presentará el torneo.

Roland Garros

La 119 edición del Roland Garros se llevará a cabo del 18 de mayo al 7 de junio. El torneo iniciará formalmente el día 24 de mayo y de nuevo Rafael Nadal buscará imponerse sobre el polvo de ladrillo en la rama varonil, al tiempo que Ashleigh Barty llega como la campeona defensora.

Es el tercer Grand Slam del año y el más antiguo del mundo, esta edición 134 tendrá lugar del 29 de junio al 12 de julio. El torneo organizado por el “All England Lawn Tennis and Criquet Club” tendrá como campeones defensores a Novak Djokovic y a Simona Halep.

US Open

El último Grand Slam del año se jugará del 31 de agosto al 13 de septiembre. Dentro de sus sedes se encuentra el Estadio Arthur Ashe que presume ser el recinto de tenis más grande del mundo ya que alberga hasta 22 mil espectadores. Este año los campeones defensores serán el español Rafael Nadal y la canadiense Bianca Andreescu.

NBA en México

Los equipos que visitarán la Ciudad de México en 2020 para los duelos de serie durante la temporada regular se confirmarán en unos meses. Mientras tanto, diciembre podría ser el mes en que se lleven a cabo los partidos 32 y 33 en la historia de la NBA en México, recordando que será la primera edición de los duelos ya con una franquicia de G-League en la capital del país, lo que puede derivar en una afición más comprometida con esta liga.