Avalan a Zapopan para organizar la Copa México de Clavados en julio

LA JORNADA

En febrero de este año, World Aquatics (WA) canceló la Copa del Mundo de Clavados en México debido a la violencia en Jalisco. La competencia, que se celebraría en marzo en Zapopan, no se llevó a cabo pese a los esfuerzos de las autoridades mexicanas por reprogramarla.

Esta mañana, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), anunció que nuestro país sí tendrá una competencia avalada por WA: la Copa México de Clavados, del 16 al 19 de julio próximos.

“World Aquatics dio a conocer hoy que el Centro Acuático Metropolitano en Zapopan, Jalisco, será sede del reconocido evento de clavados Copa México, del 16 al 19 de Julio del presente, lo que marca un importante regreso de la sede al calendario internacional”, cita el comunicado de la Conade.

El presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, Fernando Platas, celebró la noticia, calificándola como “un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos, y para los competidores de todo el mundo, especialmente de América”.

El director general de la Conade Rommel Pacheco afirmó que México recibe con entusiasmo esta Copa, destacando que el evento se alinea con la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de fortalecer el deporte como motor de desarrollo social y proyección internacional.

Bashar Al-Saffar, presidente del Comité Técnico de Clavados de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, celebró la noticia de Zapopan, destacando el continuo auge de México en este deporte.

“En los últimos años, se ha observado un claro impulso en los clavados en México. En 2025, el país fue sede de su primera Copa del Mundo en una década. El ambiente fue excepcional. Los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competición”.

México ha sido sede de 49 eventos de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos hasta la fecha, incluyendo 29 Copas del Mundo de Clavados y otras competencias internacionales reconocidas.

El Presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, destacó el papel del país en la región: “Por su historia, su magnitud y su cultura deportiva, México desempeña un papel fundamental en los deportes acuáticos en América. Fortalecer nuestra presencia aquí es esencial para nuestra misión global. Esperamos continuar nuestra sólida alianza con México.

México también será sede de una etapa de la Copa Mundial de Clavados en 2027.