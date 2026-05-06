¿Quién transmite el partido de Bayern Múnich vs PSG? Horario y canal de la semifinal vuelta Champions League

MEDIO TIEMPO

Bayern Múnich se enfrenta al PSG para la Vuelta de la Semifinal de la UEFA Champions League, en un encuentro que definirá al segundo mejor equipo de la competición, que será el que obtendrá el último boleto para la pelea en la Gran Final del torneo europeo. Al haber disputado el partido de Ida la semana pasada, el equipo bávaro llega con desventaja tras caer por la mínima ante el equipo parisino 5-4, por lo que ambos equipos intentarán dar lo mejor de sí para llevarse la serie.

El conjunto alemán llega con la intención de imponerse en el marcador para evitar que el rival siga aumentando su ventaja obtenida en casa, por lo que el Bayern intentará ser protagonista en el ataque ante su afición. Mientras que el conjunto francés buscará seguir con su dinámica en ataque para dar el golpe de autoridad, de que es el actual campeón de la competición europea.

Bayern Múnich vs PSG ¿Qué se espera de la Vuelta de Semifinales?

La Eliminatoria aspira a ser emocionante, puesto que en la Ida ambos equipos demostraron ser peligrosos en ataque, por lo que en este encuentro se espera que sigan con la misma intensidad. El equipo bávaro podría apostar por un planteamiento enfocado en las transiciones rápidas al ataque para aprovechar la velocidad de sus extremos y en defensa presionando constantemente para incomodar al rival a la hora de generar peligro.

Por su parte, el PSG podría apostar por un planteamiento enfocado en el juego vertical en el que intentara aprovechar la velocidad de sus delanteros a la hora de recibir pases largos para romper a los defensas rivales, y a la hora de defender podrían enfocarse en cubrir las opciones de pase que genere el rival para cerrar el mediocampo e incomodar durante los 90 minutos.

La Eliminatoria en primeras instancias está para ambos equipos, teniendo en cuenta que demostraron durante toda la temporada que pueden ser aspirantes al título. Tanto el equipo alemán como el equipo francés intentarán jugar este partido en el máximo nivel, teniendo en cuenta que esta serie puede definirse en tiempo extra o en penales.

Jugadores a seguir

Bayern Múnich contará con futbolistas como Leon Goretzka, Harry Kane, Luis Diaz, Jamal Musiala, Michael Olise y Joshua Kimmich, quienes serán clave para intentar llevarse ventaja.

PSG apostará por jugadores como Ousmane Dembele, Vitinha, Joao Neves, Marquinhos, Bradley Barcola y Khvicha Kvaratskhelia, quienes intentarán asegurar el pase a la final.

¿Cuándo y dónde se juega Bayern Múnich vs PSG?

Fecha: Miercoles 6 de mayo de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Allianz Arena Alemania

El encuentro corresponde al partido de Vuelta de la Semifinal de la UEFA Champions League 2026.

¿Quién transmite Bayern Múnich vs PSG?

El partido entre Bayern Múnich y PSG podrá seguirse a través de distintas plataformas.

TV: TNT SPORTS

Streaming: HBO MAX

Recuerda que aquí en medio tiempo encontrarás toda la información relacionada con la transmisión, horarios, canales y el minuto a minuto del Bayern Múnich vs PSG del partido de Vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League 2026.