Integrantes de RBD causan furor con foto de reencuentro

Quién

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez compartieron una nueva fotografía juntos para recibir el año.

RBD anunció su separación hace más de una década, sin embargo, sus fanáticos no pierden la esperanza de que Anahí , Dulce María , Maite Perroni, Poncho Herrera , Christopher Uckermann y Christian Chávez vuelvan a reunirse en un escenario.

Luego de que hace unos días los integrantes de la agrupación compartieran una fotografía por su reunión tras 11 años de haberse separado para comenzar sus carreras en solitario, volvieron a reunirse, pero esta vez para desearle a sus seguidores un buen inicio de año.

“FELIZ AÑO NUEVO!!!”, escribió Anahí mientras que Dulce María deseó a sus seguidores que esté 2020 esté lleno de mucho amor: “Que el 2020 esté lleno de sorpresas que llenen su corazón. Feliz año!!”, por otra lado, Christian Chávez escribió: “Por qué una no es ninguna, feliz Año Nuevo!!”.

Hace unos días, los integrantes de RBD sorprendieron a sus fanáticos al reencontraron 11 años después de su separación. Sus integrantes se pudieron reunir para convivir y retomar la amistad que se conformó desde la grabación de la telenovela y la gira musical que se dio debido al éxito que tuvieron como agrupación.

Con la misma fotografía, los integrantes de la banda compartieron el momento; en la fotografía que cada uno publicó en sus respectivas cuentas de Instagram aparecen abrazados.

“Este es el verdadero reencuentro , No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola… y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada.

“Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre; fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo que conlleva por que ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca”, escribió Maite al pie de la fotografía.

Los seis miembros de RBD participaron en la telenovela Rebelde en 2004, y debido al éxito conformaron el grupo musical con el que realizaron giras musicales con las que llegaron a varios países del mundo.