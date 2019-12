PT pide a la presidenta municipal de Puebla renunciar a los funcionarios que no sirven

Hipólito Contreras

El Comité municipal del Partido del Trabajo expresa su preocupación por las políticas equivocadas que está implementando la presidenta municipal, el tema de la inseguridad preocupa, la titulara de seguridad pública no ha dado resultados, afirmó Rafael Ramírez, integrante del comité municipal del Partido del Trabajo.

Hizo un llamado a la presidenta municipal revise qué funcionarios le sirven y quiénes no, “está a tiempo de corregir y pedirle la renuncian a los que no le sirven”.

Vemos, dijo, que están colocando en la ciudad tubos que no se sabe para qué sirven más que para estorbar la vialidad, esto no es mas que un negocio.

Pedimos a la presidenta corrija las políticas, que no tire el dinero en obras innecesarias, hay muchas colonias sin servicios, no tiene la visión de una mejor ciudad, por esos le pedimos que renuncie a todos aquellos funcionarios que sólo ven sus intereses personales y no lo de la ciudad