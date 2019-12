Murió en trágico accidente Shahdon Winchester, exjugador de Murciélagos

ESPN

El exjugador de Murciélagos FC, Shahdon Winchester, falleció este jueves tras ser víctima de un accidente automovilístico que tuvo lugar en Gasparillo, Trinidad y Tobago.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Asociación de Futbol de Trinidad comunicó a sus seguidores sobre el lamentable accidente donde Shahdon y más personas perdieron la vida. El futbolista de 27 años no tenía equipo actualmente y su último club había sido el SJK Seinäjoki de la Primera División de Finlandia.

Tragic and Heartbreaking news just coming to hand.

Trinidad and Tobago forward Shahdon Winchester has been confirmed as one of the persons who have died in a vehicular accident this morning in Gasparillo.

This is truly tragic news for us. May his Soul Rest In Eternal Peace. pic.twitter.com/VjlWp0VbE7

— TTFA (@TTFootballAssoc) December 19, 2019