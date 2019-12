Ganadora de MasterChef es la nueva cocinera de la reina Isabel II

Quién

La potosina Carmen Miranda trabajará durante dos meses en el Palacio de Buckingham

No cabe duda que la chef mexicana Carmen Miranda está atravesando por una excelente racha a nivel profesional. Y es que a menos de un mes de haber ganado el reality MasterChef La Revancha, ahora acaba de confirmar que trabajará en las mismísimas cocinas del palacio de Buckingham, donde preparará diversos platillos para la reina Isabel II de Inglaterra.

Carmen contó a la revista Esquire que todo se dio gracias al chef Fernando Estobel, quien le propuso involucrarse en esta nueva aventura profesional. “Me invitó Fernando Estobel, que vive en Londres y es el head chef de la Reina”.

La chef aún no sabe muy bien cómo es la operación de la cocina real, pero sí está enterada de que, en principio, estará en el Palacio de Buckingham durante dos meses y de que antes de asumir sus funciones tendrá que pasar un periodo de entrenamiento, suponemos, para que domine el tipo de cocina que le gusta a Isabel II.

“Son dos meses, no tengo mucha información sobre cómo funciona la cocina, de hecho piden una capacitación previa”, comentó a la revista.

Aunque Carmen Miranda se acaba de dar a conocer a nivel nacional gracias a MasterChef México, en realidad tiene ya mucha experiencia en el mundo gastronómico de México y el extranjero.

De hecho, lo mismo ha vendido tamales en las calles de Playa del Carmen que ha trabajado en cocinas de lugares como Chicago, Bangkok, Guatemala y Francia, así que estamos seguros de que hará un excelente papel en el Palacio de Buckingham.

Además de hacerse famosa por ser la más reciente ganadora del reality show gastronómico, Carmen Miranda también se convirtió en tendencia en redes sociales por haber presentado a su esposa como su mejor amiga.

“Yo había hablado con mi esposa sobre este tema, de que no podía presentarla como mi esposa por mis papás, que iban a estar presentes (en la final del programa), porque no sabían que nos habíamos casado en Francia. La verdad fue por respeto a ellos, yo amo y respeto a mis padres y no era la manera en la que se tenían que enterar”, explicó Carmen al periódico El universal .