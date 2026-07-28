PAN impugnará ante la SCJN nueva asignación de regidurías en Puebla capital 

Jorge Barrientos

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, anunció que su partido promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el nuevo mecanismo de asignación de regidurías plurinominales en Puebla.

En conferencia de prensa, el líder panista señaló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ya trabaja en la integración del recurso legal, al considerar que las reformas aprobadas por el Congreso del estado vulneran la representación democrática y limitan la participación de las fuerzas políticas minoritarias.

Riestra Piña afirmó que el nuevo esquema afectará principalmente a los partidos de oposición en el Cabildo de Puebla, ya que, según sus estimaciones, la representación de las minorías podría disminuir hasta en un 26 por ciento.

“El Comité Ejecutivo Nacional ya está trabajando en una acción de inconstitucionalidad.

Creemos que existen los argumentos suficientes para revertir esta decisión y lograr una mejora en la legislación local”, declaró.

Por su parte, Santiago Torreblanca, representante jurídico del CEN del PAN, sostuvo que el proceso legislativo presentó diversas irregularidades. Entre ellas, destacó que el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no habría sido distribuido a todos los diputados locales con al menos 24 horas de anticipación, como establece la normativa vigente.

El abogado panista indicó que esta situación será incorporada a los argumentos jurídicos que se presentarán ante la Suprema Corte, al tiempo que expresó confianza en que el máximo tribunal ordene modificaciones a la Ley Orgánica Municipal y al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

La reforma aprobada por el Congreso local establece una nueva integración en el Cabildo de Puebla capital, conformado por 15 regidurías: 11 serán electas por mayoría relativa mediante voto popular y cuatro asignadas bajo el principio de representación proporcional.

Finalmente, el PAN reiteró que continuará impulsando acciones legales para garantizar, dijo, una representación política más equitativa y la participación efectiva de las fuerzas minoritarias en los gobiernos municipales.