Sheinbaum responde a asesor de Trump: EU debe mirarse a sí mismo en tema de narco y lavado de dinero

EXCELSIOR

Luego de que el asesor de Seguridad de Donald Trump, Stephen Miller, expresó que son los cárteles quienes controlan a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en el país gobierna el pueblo y todos los días se trabaja por la seguridad y la paz.

“Hay buena coordinación y saben que nosotros, en México gobierna el pueblo, gobierna el pueblo. Y somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país y hay resultados”, sostuvo.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo sostuvo que Estados Unidos debe mirarse a sí mismo en la problemática del narcotráfico, lavado de dinero, al considerar que dichas declaraciones obedecen a un tema de campaña ante el próximo proceso electoral en dicho país en noviembre.

“Como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico”, respondió.

El funcionario estadunidense también comparó a los cárteles del narcotráfico mexicanos con Al Qaeda, los cuales en su percepción “buscan desestabilizar la democracia en Estados Unidos”.