Por presuntos “problemas de salud”, el poder judicial sacó a Mario Marín del penal del Altiplano

Desde Puebla

El exmandatario poblano Mario Marín Torres, “el góber precioso”, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano y reingresó a su residencia en la colonia Xilotzingo, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, acatará el supuesto confinamiento domiciliario tras un amparo interpuesto por su equipo legal.

Se conoce que el político rehabitó su inmueble desde días pasados y aún se desconoce si hubo modificación de las medidas cautelares.

El presunto quebranto en su salud —asociado a afecciones pulmonares y en la garganta—, sumado a que sobrepasa los 70 años de edad, son los factores que beneficiaron su prisión domiciliaria.

En su domicilio estará bajo un monitoreo electrónico de rastreo, para presuntas garantías que seguirá vigilado.