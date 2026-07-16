Tras firma de convenio, entrega Tonantzin Fernández becas UDLAP a jóvenes cholultecas

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Tres estudiantes del Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán recibieron este apoyo para continuar su formación profesional.

15 de julio de 2026. San Pedro Cholula, Pue.– Como parte de su compromiso con el desarrollo académico de las y los jóvenes del municipio, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, realizó la entrega de tres becas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a estudiantes destacados del Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán (CELMA).

Durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar, Tonantzin Fernández destacó que la educación es uno de los pilares para transformar la sociedad y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones. En ese sentido, recordó que hace unas semanas su administración firmó un convenio de colaboración con la UDLAP para otorgar cinco becas del 95 por ciento a estudiantes destacados de nivel bachillerato del municipio.

Como parte de este convenio, en esta ocasión se entregaron tres becas a igual número de estudiantes del CELMA, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la educación y el bienestar de las juventudes. Esta acción se suma a otros programas impulsados por la administración, como Amoxtli, dirigido a la entrega de mochilas y kits escolares para niñas y niños de preescolar, así como las Becas Quetzalcóatl, destinadas a estudiantes de nivel superior.

Las y los jóvenes beneficiarios agradecieron este respaldo, al señalar que representa una oportunidad para continuar su preparación académica con mayor tranquilidad y los motiva a seguir esforzándose para alcanzar sus metas profesionales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de fortalecer el acceso a la educación mediante alianzas con instituciones de prestigio, generando mayores oportunidades para que las y los jóvenes cholultecas continúen construyendo su futuro.