México: Los jugadores que buscarán el pase a Juegos Olímpicos 2028

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El equipo que dirige Alex Diego buscará la clasificación al Mundial Sub-20 y el pase olímpico a Los Angeles 2028

México dio a conocer la lista de 21 futbolistas con los que jugará el Premundial Sub-20 de la Concacaf, torneo que da el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y al Mundial de la categoría que se disputará en el 2027. En la convocatoria del técnico Alex Diego, destaca que hay ocho elementos de las fuerzas básicas de Chivas, además de la presencia de Diego Reyes de Flamengo, el único jugador que viene del extranjero.

El Premundial Sub-20 de la Concacaf se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc, Estadio de la BUAP, ubicados en Puebla, además del Estadio Banorte, en la Ciudad de México, en el que se celebrarán las semifinales y la gran final del certamen.

Chivas domina la lista de México Sub-20

Chivas es el equipo que más futbolistas aporta a la lista de México Sub-20, combinado que es dirigido por Alex Diego. Guadalajara tiene a ocho representantes en la convocatoria de la Selección Mexicana que buscará el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 con: Cristo Navarrete, Juan Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

Detrás de Chivas, Santos es el que más aporta con tres elementos, seguido de los de Juárez y Tigres, mientras que Atlético de San Luis, Atlante, Pachuca, Atlas, Monterrey y Flamengo de Brasil, tienen a un representante en la lista de México Sub-20.

Atlante, el ‘nuevo’ equipo con un seleccionado Sub-20

Atlante, equipo que regresará a la Primera División del futbol mexicano para el Apertura 2026, aporta a un elemento en la lista de México Sub-20. Se trata de Cristóbal Alfaro, canterano de Pachuca, quien recientemente llegó a los Potros.

Diego Reyes, el único que viene del extranjero

De la lista de 21 futbolistas que dio a conocer Alex Diego, destaca que Diego Reyes es el único jugador que viene del extranjero. El futbolista es canterano del América, equipo que lo prestó por un año al Flamengo de Brasil.

Gilberto Mora, el gran ausente de la convocatoria de México Sub-20

Gilberto Mora, futbolista de 17 años, es el gran ausente de la convocatoria de México Sub-20. El canterano de Tijuana estuvo en el Mundial con la selección absoluta, pero ahora no fue considerado para disputar el Premundial de la Concacaf.

¿Quiénes son los futbolistas convocados?

Porteros

Artemio Olvera – Atlético San Luis

Cristo Navarrete – Chivas

Juan Liceaga – Chivas

Defensas

Juan Echilvestre – Santos

Cristobal Alfaro – Atlante

Luis Carmona – Juárez

Carlos Hernández – Chivas

Yohan Orozco – Chivas

Edwin Soto – Pachuca

Medios

Diego Covarrubias – Chivas

Nelson Cedillo – Santos

Samir Inda – Chivas

Henrique Simeone – Tigres

Juan Sigala – Juárez

Luis Gómez – Santos

Santiago Sandoval – Chivas

Delanteros