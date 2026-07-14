Fútbol y cultura se encuentran en La Casa Museo Manuel José Othón

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La charla se realizará el jueves 16 de julio a las 19:30 horas, con entrada libre.

La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado invita al público en general a la charla “Una historia de fútbol y cultura”, que ofrecerá Rolando Jiménez Turegano el próximo jueves 16 de julio de 2026, a las 19:30 horas, en la Casa Museo Manuel José Othón, con entrada libre.

Rolando Jiménez Turegano es contador público y auditor por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Deportista Universitario del Año 1975 y una de las figuras más representativas del futbol potosino. Su trayectoria abarca desde el futbol infantil, universitario y profesional, hasta el trabajo como entrenador, dirigente deportivo, directivo de clubes y promotor del desarrollo del balompié en la entidad. Es autor del libro Entrega sin Límite. Historia del Futbol en San Luis Potosí, obra de referencia para conocer la evolución de este deporte en el estado.

Además de su destacada participación en el ámbito deportivo, ha colaborado en la organización de importantes eventos nacionales e internacionales, ha impartido cátedra en diversas instituciones de educación superior y ha participado como conferencista en temas relacionados con la historia del deporte, los Juegos Olímpicos y la cultura. Desde 1976 ha desarrollado una amplia labor como comunicador en radio, prensa escrita y televisión, consolidándose como una voz reconocida en el periodismo deportivo potosino.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales de la Casa Museo Manuel José Othón o acudir directamente a las instalaciones de este recinto cultural.