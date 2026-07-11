Con las Brigadas de la Transformación, Tonantzin Fernández fortalece el desarrollo de San Pedro Cholula

Arlette Hernandez

11 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. Con el objetivo de seguir impulsando políticas públicas y acciones que mejoren la calidad de vida de las y los cholultecas, las Brigadas de la Transformación continúan recorriendo el municipio para acercar bienestar integral a las familias, encabezadas por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, en coordinación con las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Como parte de estas acciones, dio inicio la supervisión de los trabajos de rehabilitación de la calle 3 Norte, en el barrio de Santiago Mixquitla, donde se realizará la sustitución de las redes de drenaje y agua potable, así como la renovación de la carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas. Esta obra beneficiará a miles de habitantes y visitantes que diariamente transitan por esta importante vialidad.

Al respecto, Tonantzin Fernández destacó que su administración ha comenzado con el paquete de obras públicas programadas para este año, mediante el cual se atenderán todos los barrios de la cabecera municipal, además de reforzar servicios esenciales como el alumbrado público, el mantenimiento de espacios públicos y el mejoramiento de la infraestructura urbana.

Como parte de la jornada, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan también se realizaron trabajos de rehabilitación en el Deportivo Olmeca, un espacio destinado al deporte, la recreación y la convivencia familiar, cuya intervención fue ampliamente reconocida por las y los vecinos debido al deterioro que presentaba.

Las labores incluyeron poda de pasto y árboles, retiro de maleza, pintura de guarniciones, canchas y aparatos de ejercicio, rehabilitación de bardas y muros, limpieza de las áreas comunes, así como trabajos de bacheo en las calles aledañas.

Finalmente, la presidenta municipal afirmó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía, fortaleciendo la participación social para avanzar, de manera conjunta, en la transformación integral de San Pedro Cholula y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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