Anuncian en Atlixco la 2da copa de natación

Desde Puebla
En Atlixco se realizará la Segunda Copa Máster de Natación “Carmen Serdán”, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio en la alberca municipal.
La competencia está dirigida a nadadores, clubes, escuelas y equipos de natación, tanto en la rama femenil como varonil, para participantes de 19 años en adelante, quienes competirán en distintas pruebas de estilos libre, dorso, pecho, mariposa y combinado, además de una emocionante Súper Final que reunirá a los mejores tiempos del certamen.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 22 de julio, los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria del enlace que te compartimos. La competencia se desarrollará bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Natación y contará con premiación para los tres primeros lugares de cada categoría y rama, así como para los mejores equipos y ganadores de la Súper Final.
https://drive.google.com/file/d/1zxWJpE0GXjaoPySS2J4F8FDu_x1qD7OO/view
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