Mejoran caminos de Amozoc con rastreo y nivelación

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 9 de julio de 2026.– Con el compromiso de brindar calles y avenidas más seguras y funcionales para las familias del municipio, el Gobierno Municipal de Amozoc 2024-2027, encabezado por el presidente Severiano de la Rosa Romero, continúa realizando trabajos de rastreo y nivelación en distintos puntos del municipio.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se llevaron a cabo labores de rastreo con apoyo de una motoconformadora en la Inspectoría de San Mateo Mendizábal, Segunda Sección, acciones que permiten mejorar las condiciones de tránsito y facilitar la movilidad de las y los habitantes.

Asimismo, personal de la misma dependencia realizó trabajos de rastreo sobre la avenida 10 Poniente de San Miguel, colindante con la colonia Ignacio Zaragoza, una vialidad de importante circulación que diariamente es utilizada por cientos de ciudadanos.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de caminos que impulsa el Ayuntamiento para atender las necesidades de las inspectorías, juntas auxiliares, barrios y colonias, mejorando la infraestructura vial y elevando la calidad de vida de la población.