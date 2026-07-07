Puebla sigue en el top ten de Ciberacoso

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Nadie quiere la censura.

La libertad de expresión, principalmente en lo relativo a temas e intereses públicos, es una de las premisas básicas de la democracia y, por ende, debemos cuidar los derechos de opinar, cuestionar, criticar, etc.

Pero ¿quién puede negar que el internet y las redes sociales se han convertido en herramientas de ataques, mentiras, difamación, fake news y hasta propagación de racismo, odio, clasismo y destrucción de honras personales?: Reforma contra el ciberacoso: necesaria, pero insuficiente

Así que cada día es más delgada la línea que separa la libre expresión y opinión de las calumnias y campañas en internet de terror o aborrecimiento, que generalmente tienen fines políticos y/o propagandistas claros o que, en ocasiones, tratan de destruir la mente y el espíritu de alguien. Y esto es de gran peligro en la actualidad, cuando millones de adolescentes y hasta niños basan sus existencias en las llamadas “redes sociales”.

MUJERES JÓVENES, LAS MÁS ATACADAS POR EL CIBERBULLYNG

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presentó su Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2025, con resutados interesantes, como que casi el 65 por ciento de los 109 millones de mexicanos que usó internet adoptó también alguna medida de seguridad en su computadora, teléfono o tableta: Claves para que los jóvenes adquieran hábitos digitales libres de discriminaciones o contra el ciberacoso

De acuerdo al INEGI, “en 2025, 28.0 % de las mujeres y 23.5 % de los hombres de entre 20 y 29 años que utilizaron internet fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses” y los peores estados en esta materia fueron Durango (24.5 por ciento), Jalisco (24.4), Ciudad de México y Oaxaca (23.8%).

El promedio nacional de ciberacoso fue de 20.4 por ciento el año pasado, pero Puebla se mantuvo arriba de dicho porcentaje, ya que el 22.4% de los navegantes de la red sufrió ciberbullyng: En México, en 2023, 20.9 % de la población usuaria de internet (18.4 millones de personas de 12 años y más) vivió alguna situación de ciberacoso

El año pasado, nuestra entidad obtuvo el décimo lugar del país en casos de ciberacoso, que en casi todas las entidades es sufrido más por mujeres que hombres. 22.7 por ciento de internautas féminas de Puebla y 22.1% de varones reportó padecer alguna situación de este tipo el año pasado: “Ley Censura” y Ciberdelitos: Cuando la forma NO es el fondo

Este contexto demuestra con claridad la necesidad de abrir un amplio debate, para encontrar herramientas tecnológicas, legales, sociales y culturales contra el ciberacoso, sin afectar la libertad de expresión, porque este ataque desde el internet existe, está en la red y ahí seguirá, haciendo daño, especialmente a mujeres, niños y jóvenes.

NO SE APROBARÁN EN EL ESTADO LAS INFANCIAS TRANS…TODAVÍA

El actual período de sesiones del Congreso de Puebla finaliza la semana entrante, 15 de julio, para ser preciso y, hasta el momento, no se tiene proyectado acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en lo relativo a infancias trans.

Así que por algunos días más pueden estar tranquilos, sin someterse a un exorcismo ni echar agua bendita en la sede legislativa los grupos y personajes ultraconservadores, incluidos los diputados presuntamente cuatroteístas que pegan con la izquierda, pero realmente cobran en la derecha, como Nay Salvatori, Andrés Villegas y Jaime Natale: Andrés Villegas, Nay Salvatori, Jaime Natale y legislar “al contentillo”

Pero tampoco se relajen demasiado, porque existe la posibilidad –solo es eso: POSIBILIDAD- de que durante el próximo receso legislativo se convoque a una sesión extraordinaria, para analizar y discutir este tema, que, como se ha enfatizado, pero algunos parecen no entender, es una ORDEN del máximo tribunal del país.

Obvio que los diputados locales de la 4T, PRI, PAN y MC están en su derecho de NO obedecer a la SCJN, pero se exponen a varias sanciones, como multas, destitución, inhabilitación y hasta procesos penales, principalmente cuando los congresos locales ignoran reiteradamente los mandatos.

En honor a la verdad, la LXII Legislatura de Puebla no perdería gran cosa si sus tres integrantes mencionados u otros más mantienen su negativa respetar la ley y, en su momento, la SCJN le inicia procesos y decide revocarles el puesto y llamar a los suplentes.