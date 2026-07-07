Alerta en el río Atoyac; nivel del agua llegó al 95%

Erika Méndez
La tarde de este martes se registró una intensa lluvia en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, que provocó caídas de árboles, inundaciones y autos varados.
Sin embargo, la mayor alerta se generó en la zona del río Atoyac, a la altura de Agua Azul en la 55 Poniente, donde el nivel del agua está llegando al 95%.
Autoridades municipales iniciaron alertamientos a la población y se encuentra en análisis la evacuación de habitantes, cuyos domicilios están en la orilla del afluente.
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