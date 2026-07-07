¡Partidazos! Así se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026; cruces confirmados, fechas y horarios

MEDIO TIEMPO
Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos y Noruega son los equipos que siguen con vida en la Copa del Mundo.
Tras unos Octavos de Final llenos de emociones, eliminaciones sorpresivas y varios partidazos, este martes 7 de julio quedaron definiditos los duelos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, instancia de la competencia a la que clasificaron Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos y Noruega y Suiza.
La antesala de las Semifinales se jugará en tres días, es decir, del jueves 9 al sábado 11 de julio; las sedes que albergarán estos cuatro juegos serán Boston, Los Angeles, Miami y Kansas City.
Cabe recordar que a esta nueva instancia de la competencia no lograron avanzar selecciones como la de Brasil y Portugal, además de los tres combinados anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.
¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026?
Francia vs Marruecos
- Fecha: jueves 9 de julio
- Sede: Estadio Boston
- Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
- Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
España vs Bélgica
- Fecha: viernes 10 de julio
- Sede: Estadio Los Angeles
- Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
- Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
Noruega vs Inglaterra
- Fecha: sábado 11 de julio
- Sede: Estadio Miami
- Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)
- Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
Argentina vs Suiza
- Fecha: sábado 11 de julio
- Sede: Estadio Kansas City
- Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
¿Cuándo son las Semifinales y Final del Mundial 2026?
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