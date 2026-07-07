¡Partidazos! Así se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026; cruces confirmados, fechas y horarios

MEDIO TIEMPO

Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos y Noruega son los equipos que siguen con vida en la Copa del Mundo.

Tras unos Octavos de Final llenos de emociones, eliminaciones sorpresivas y varios partidazos, este martes 7 de julio quedaron definiditos los duelos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, instancia de la competencia a la que clasificaron Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos y Noruega y Suiza.

La antesala de las Semifinales se jugará en tres días, es decir, del jueves 9 al sábado 11 de julio; las sedes que albergarán estos cuatro juegos serán Boston, Los Angeles, Miami y Kansas City.

Cabe recordar que a esta nueva instancia de la competencia no lograron avanzar selecciones como la de Brasil y Portugal, además de los tres combinados anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Francia vs Marruecos

Fecha: jueves 9 de julio

Sede: Estadio Boston

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

España vs Bélgica

Fecha: viernes 10 de julio

Sede: Estadio Los Angeles

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

Noruega vs Inglaterra

Fecha: sábado 11 de julio

Sede: Estadio Miami

Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

Argentina vs Suiza

Fecha: sábado 11 de julio

Sede: Estadio Kansas City

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

​¿Cuándo son las Semifinales y Final del Mundial 2026?

Tras estos cuatro partidos, la Copa del Mundo 2026 vivirá las Semifinales, mismas que están programadas para disputarse los días 14 y 15 de julio; mientras que el juego en el que se definirá al ganador del tercer lugar se realizará el sábado 18 de julio y la esperada gran Final se jugará el domingo 19 de julio.