Realizan jornada de atención en San Pedro Cholula

Desde Puebla
*7 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* En cumplimiento del compromiso de mantener un gobierno cercano, de puertas abiertas y con atención directa a la ciudadanía, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una nueva jornada de atención ciudadana, realizada de manera extraordinaria este martes en la Plaza de la Concordia, donde recibió a decenas de cholultecas.
Acompañada por secretarias, secretarios, directoras, directores y jefaturas de las distintas áreas del Ayuntamiento, la presidenta municipal atendió de manera personal las solicitudes, planteamientos e inquietudes de las y los asistentes, quienes reconocieron la disposición y cercanía del Gobierno Municipal para brindar seguimiento a sus necesidades.
Como parte de esta jornada, el Sistema Municipal DIF, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, realizó la entrega de aparatos auditivos a beneficiarias y beneficiarios que previamente los habían solicitado durante ediciones anteriores de este ejercicio de atención ciudadana.
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