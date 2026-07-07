Se acabó la cumbia: Suiza elimina a Colombia en penales y se cita con la “consentida” Argentina en cuartos

• Los europeos resistieron durante 120 minutos y se impusieron 4-3 desde los once pasos en un duelo lleno de tensión

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Suiza consiguió el último boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 4-3 en penales a Colombia, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 de tiempo extra en el BC Place de Vancouver.

El encuentro fue uno de los más cerrados de la fase de eliminación directa, con dos selecciones que privilegiaron el orden defensivo y que dejaron muy pocos espacios a lo largo del partido.

Colombia tuvo las ocasiones más peligrosas durante el encuentro. Gustavo Puerta obligó a una gran atajada de Gregor Köbel en la primera mitad y, ya en la prórroga, Jhon Lucumí estuvo a centímetros de darle la clasificación a los cafeteros con un cabezazo que se estrelló en el travesaño.

Suiza también generó peligro, pero el arquero Camilo Vargas respondió cuando fue exigido y mantuvo el empate hasta la tanda definitiva.

Desde los once pasos llegó el desenlace. Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cédric Itten y Rubín Vargas marcaron para Suiza, mientras que Manuel Akanji fue el único que falló por los europeos.

Por Colombia anotaron Luis Díaz, Richard Ríos y Daniel Muñoz, pero Dávinson Sánchez estrelló su disparo en el travesaño y Juan Guillermo “Cucho” Hernández vio cómo Köbel detuvo su cobro.

Finalmente, Rubín Vargas convirtió el penal definitivo para sentenciar el 4-3 y colocar a Suiza entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

Ahora, los helvéticos enfrentarán a Argentina en busca de un lugar en las semifinales.