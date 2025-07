DEBATE

Tanto el Congreso local con mayoría de la 4T como el gobernador Alejandro Armenta Mier recibieron varias críticas por la reciente aprobación de la ley contra los ciberdelitos.

Lo curioso es que la ENORME MAYORÍA de esas voces que cuestionaron dicha legislación NI SIQUIERA buscaron ir al fondo del asunto; es decir, el preocupante y notorio aumento de delitos y acoso a través de la tecnología y/o redes sociales, sino que se concentraron en POLITIZARLO y golpear políticamente al mandatario estatal y su grupo.

Apenas en febrero pasado, Juanito, un niño de 7 años, se suicidó en Zacatlán por el bullying del que era víctima. Y, aunque en el momento no se detalló qué tipo de acoso sufrió, es claro que los celulares, mensajes de texto, etc son vías DIARIAS de ataques y asedio: “Ley Censura” y Ciberdelitos: Cuando la forma NO es el fondo

Al menos así lo documentó el INEGI en su más reciente Módulo Sobre Ciberacoso (Mociba), que detalló que el 20.9 por ciento (18.4 millones de personas) de los usuarios de internet fue víctima de ello. El 22% de mujeres y 19.6 de los varones admitieron haberlo sufrido en 2023 y lo más lógico es que esta conducta haya aumentado con el tiempo, ya que cada vez más gente tiene internet: En México, en 2023, 20.9 % de la población usuaria de internet (18.4 millones de personas de 12 años y más) vivió alguna situación de ciberacoso

MÉXICO, DE LOS PEORES PAÍSES DEL MUNDO EN CIBERBULLYNG

Como ya se ha señalado, dicha medición del INEGI encontró que Puebla (25%) ocupó el tercer lugar nacional en Ciberacoso, solamente atrás de Durango (28.8 por ciento) y Oaxaca (25.5%). Quienes padecieron estos ataques reportaron enojo, desconfianza e inseguridad y las principales herramientas de los agresores fueron el Facebook, Whatsapp y llamadas al celular.

Ninguno de los detractores de la ley contra los ciberdelitos se tomó la molestia de leer el estudio presentado en mayo del 2024 por la Fundación UNAM, que ubicó a México como el país del mundo con más bullying y ciberbullying, prácticas causantes de ¡más de 200 mil muertes al año por inducción al homicidio o suicidio!.

Con datos de enero de 2020 a diciembre del 2021, Fundación UNAM encontró que en México, 7 de cada 10 adolescentes padecían acoso escolar. Nelia Tello Peón, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar de la máxima casa de estudios del país, admitió que el acoso escolar es un problema mundial, pero que en los años recientes nuestra nación es la que presenta más cantidad de casos, 180 mil situaciones graves de ciberbullying o bullyng:El bullying o el acoso escolar es el causante de más de 200 mil fallecimientos al año

El ciberacoso no es el único delito que se puede cometer con tecnología y/o redes sociales, ya que los criminales de este tipo se reinventan permanentemente. Desde 2023, instancias internacionales pusieron a México como uno de los países con más ciberdelincuencia a nivel mundial y la encontraron como la nación latinoamericana con mayores índices de cibercriminalidad: México, entre los 10 países con mayor ciberdelincuencia en el mundo”

FRAUDE, ROBO DE IDENTIDAD, RANSOMWARE, PHISHING

Además, como otras naciones, la nuestra también carece de una cultura de PREVENCIÓN ante los ciberdelitos, pese a la cantidad de ataques a los usuarios de internet, quienes han reportado fraude y pérdida financiera, robos de información e identidad, phishing y ransomware, (un tipo de malware que bloquea un dispositivo o cifra su contenido con el fin de extorsionar al propietario pidiéndole dinero).

Otra práctica de la ciberdelincuencia es usar los datos bancarios de una víctima, para solicitar un crédito sin su consentimiento, después hacerle saber que el depósito era una equivocación y que debe devolver el dinero, que se queda con el criminal, mientras el cuentahabiente debe asumir la deuda o lidiar con la burocracia bancaria y las autoridades al tratar de comprobar le cometieron un fraude.

Desde 2023, universidades e instituciones internacionales advirtieron sobre la llamada “violencia digital machista” como una realidad que afecta cada vez a más mujeres y que se ha traducido en ataques sexuales, asedio, robos de contraseñas, datos o cuentas bancarias, crímenes que la tecnología puede facilitar y exacerbar: Violencia machista digital: las redes facilitan y agudizan los ataques

Sí, la tecnología y redes sociales pueden ser herramientas ÚTILES para la gente y la sociedad, pero dependen del uso concreto que se les dé y es una REALIDAD APABULLANTE que muchos delincuentes las utilizan no para criticar o denunciar a políticos y gobiernos, sino para asediar, robar, humillar y DAÑAR, muchas veces desde el anonimato y con impunidad: Claves para que los jóvenes adquieran hábitos digitales libres de discriminaciones o contra el ciberacoso