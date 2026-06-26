Avanza modernización del portal del Congreso local 

Desde Puebla

En sesión del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, que preside la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, se informó sobre los avances en la modernización y fortalecimiento del portal digital del Congreso del Estado de Puebla, con el objetivo de facilitar las consultas que realiza la ciudadanía sobre la información legislativa.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez destacó que las innovaciones en el portal cumplen un año y todas se han realizado a través del área de Tecnologías de la Información del Congreso; de esta forma, se ha generado una autosuficiencia para atender las observaciones de la ciudadanía y desarrollar las mejoras.

La presentación del informe estuvo a cargo del ingeniero Sergio Rodríguez Trinidad, integrante del área de Tecnologías de la Información del Congreso del Estado, quien detalló los avances registrados en el último trimestre, con la implementación de un software que permite simplificar la consulta de información y facilitar su acceso para la ciudadanía.

Recordó que ya se cumplió un año de haber implementado una serie de innovaciones en el portal, las cuales dieron como resultado el aumento de las visitas e impactos, ya que la ciudadanía utiliza el buscador y la página de inicio para acceder a la información que es de su interés.

En la sesión estuvieron las diputadas Ana Laura Gómez Ramírez, Ana Lilia Tepole Armenta y Floricel González Méndez, así como los diputados Marcos Castro Martínez y Elpidio Díaz Escobar.