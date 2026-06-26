Reportan supuesta patrulla hechiza en la autopista México-Tuxpan

Desde Puebla
En los últimos días, se denunciaron robos de vehículos por tipos armados sobre la autopista México-Tuxpan de San Alejo a la Ceiba en una presunta patrulla hechizas.
Es un automóvil Kia blanco con luces tipo estrobos por todos lados, vidrios negros.
Pese a que se reportó a la Guardia Nacional, hizo caso omiso al reporte
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