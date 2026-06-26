Ciencias Biológicas BUAP cuida al medio ambiente con jornada de arborización

María Huerta

La Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP se sumó al programa de Arborización y Reforestación 2026, a través de la convocatoria institucional “Plantando Futuro”, cuyo objetivo es fortalecer las áreas verdes de los campus universitarios, mediante acciones que mejoren el entorno ambiental, la conservación de la biodiversidad y la participación activa de la comunidad en prácticas sustentables.

Esta jornada de arborización, supervisada por la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo Ramírez, se complementó con una conferencia del doctor Ernesto Chanes Rodríguez, quien habló sobre la reforestación con especies nativas; además de la presentación de carteles, talleres y venta de plantas y otros artículos, por parte de estudiantes emprendedores.

En el acto inaugural, la directora de esta facultad Dolores López Morales recordó que el calentamiento global provoca que las lluvias sean menos predecibles y las áreas urbanas se conviertan en islas de calor; frente a esto, el estrato arbóreo es una estructura vital porque los árboles adultos capturan carbono, regulan temperatura, filtran contaminantes y retienen agua de lluvia, entre otras funciones ecológicas, de ahí la importancia de estas acciones.

De igual forma, esta unidad académica buscará ampliar el jardín de polinizadores ubicado en la entrada de la facultad, con la siembra por estudiantes y docentes de 40 plantas de diferentes especies como: Fabaceae, Dodonaea y Tecomas, además de un árbol de Magnolia.