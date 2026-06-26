Llega al salón Paraninfo de la BUAP el libro “La sustentabilidad en el Estado de Puebla”

Desde Puebla
El académico e investigador Pedro Celestino Ponce Javana presentó su libro “La sustentabilidad en el Estado de Puebla: Una reflexión teórica-práctica” en el Paraninfo del Edificio Carolino de la BUAP.
El autor presentó las principales teorías de desarrollo económico y su relación e impacto con el medio ambiente, entendido como interrelación entre la sociedad y los recursos naturales.
La presentación estuvo a cargo del Programa de Estudios Universitarios BUAP.
You may also like
-
Alumnos BUAP presentan exposición tipográfica itinerante
-
Rectora Lilia Cedillo presidió graduación del Bachillerato Internacional 5 de Mayo BUAP
-
¿Ya te depositaron tu prima vacacional? Así puedes verificar si te pagaron lo correcto
-
Avalan Plan de Desarrollo Institucional BUAP 2025-2029
-
Rectora Lilia Cedillo subrayó el compromiso social de egresados de Economía y Finanzas en la BUAP