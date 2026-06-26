Llega al salón Paraninfo de la BUAP el libro “La sustentabilidad en el Estado de Puebla”

Desde Puebla

El académico e investigador Pedro Celestino Ponce Javana presentó su libro “La sustentabilidad en el Estado de Puebla: Una reflexión teórica-práctica” en el Paraninfo del Edificio Carolino de la BUAP.

El autor presentó las principales teorías de desarrollo económico y su relación e impacto con el medio ambiente, entendido como interrelación entre la sociedad y los recursos naturales.

La presentación estuvo a cargo del Programa de Estudios Universitarios BUAP.