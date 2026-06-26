Asistió Armenta a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Amenta Mier, asistió a reunión en Palacio Nacional con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con mandatarios de otros estados, dialogaron sobre el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

El objetivo fue supervisar los avances en cada entidad incorporada a dicho modelo, para fortalecerlo.