Video: Desechan denuncia del PAN contra el ayuntamiento de San Pedro Cholula

María Tenahua

Se desechó la denuncia del PAN ante el Tribunal Electoral de Puebla de un presunto uso de recursos humanos para afiliar trabajadores de este ayuntamiento.

El tribunal determinó que no existieron elementos que acreditaran dicha conducta por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández.

El partidor Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia por presunto uso de recursos humanos del ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Pero la resolución del TEEP confirma la legalidad y transparencia en el actuar de la administración municipal.