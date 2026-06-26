Video: Claudia Sheinbaum destaca programa de pavimentación de Alejandro Armenta con maquinaria propia

-Con 14 módulos de maquinaria, el gobierno estatal proyecta la rehabilitación de 420 kilómetros de vialidades y 28 mil calles durante 2026 en todo el territorio poblano.

-En 2027, la entidad dispondrá de 48 mil toneladas de pétreos para el mejoramiento de calles, en coordinación con PEMEX y el Gobierno de México.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.– Con una meta de rehabilitación de 100 vialidades, equivalentes a 28 mil calles, y la pavimentación de 420 kilómetros durante 2026, el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier consolida una estrategia histórica de infraestructura vial, basada en el uso de maquinaria propia, eficiencia en el gasto público y mayor cobertura de obra, con el respaldo del Gobierno de México.

El plan del Gobierno del Estado de Puebla fue reconocido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó la adquisición de trenes de pavimentación, un modelo que reduce costos, amplía la cobertura de obra pública y ofrece vialidades de mayor calidad para beneficio de las familias poblanas.

El titular del Ejecutivo precisó que la meta anual será de entre 400 y 500 kilómetros para que, al concluir el sexenio, la entidad cuente con una red carretera renovada y en óptimas condiciones.

Armenta Mier reiteró que Puebla dispone de 13 trenes de pavimentación y una unidad adicional que se incorporará con el respaldo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), además del suministro de pétreos y asfalto AC-20, permitirá ejecutar obras con una inversión equivalente a una tercera parte del costo habitual.

Este esquema hará posible la rehabilitación de vialidades históricamente rezagadas, entre ellas la Diagonal Defensores de la República, la 24 Sur, la Prolongación Reforma, el bulevar Capitán Carlos Camacho, el bulevar Clavijero, la carretera federal a Tehuacán y la zona de Plazas Amalucan hasta el Periférico Ecológico, con beneficio para colonias como Chapultepec, Historiadores y Miguel Hidalgo en la capital poblana y accesos estratégicos en Xicotepec, Huauchinango, Zacatlán, la zona metropolitana, la Mixteca, la Sierra Norte y la región Izta-Popo.

El gobernador recordó que durante 2025 Pemex otorgó 8 mil 500 toneladas de material, volumen equivalente al recibido durante los 12 años de administraciones anteriores. Para este año se sumarán 12 mil toneladas más y el Gobierno del Estado adquirirá otras 24 mil, con un total de 36 mil toneladas destinadas a la rehabilitación de 420 kilómetros de vialidades.

La meta para 2026 contempla la intervención de 28 mil calles, de las cuales 18 mil se ubicarán en el interior del estado y el resto en la capital y la zona metropolitana, mientras que, para 2027 se prevé la adquisición de otras 12 mil toneladas de pétreos, con lo que el estado alcanzará un total de 48 mil toneladas para fortalecer la infraestructura carretera de Puebla.

La coordinación entre la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobierno del Estado fortalece los proyectos estratégicos de infraestructura en la entidad, al sumar esfuerzos, recursos y respaldo institucional para acelerar la modernización de las vialidades, impulsar el desarrollo regional y garantizar mejores condiciones de movilidad para las y los poblanos, bajo los principios de eficiencia, bienestar y trabajo conjunto.