Video: Reportan nuevo ataque del “tirador de la Atlixcáyotl”

Desde Puebla

El ‘tirador de la Vía Atlixcáyotl” volvió a atacar, ahora frente a Plaza Solesta.

Elementos de la FGE realizan las diligencias correspondientes.

Evita la zona si es posible y toma vías alternas.

FGE realiza nuevamente diligencias por “tirador de la Atlixcáyotl”

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó nuevamente diligencias por el caso del “tirador en la Vía Atlixcáyotl”.

Las autoridades llevan a cabo una simulación de los hechos en la zona, a fin de establecer la trayectoria de las balas, determinar el calibre y la velocidad.

Dichas labores forman parte de las investigaciones, tras el registro de 10 casos, siete denunciados.

La circulación en dirección a la caseta de Atlixco es desviada hacia la avenida Osa Mayor.