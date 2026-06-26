Encontraron el cadáver de un hombre en el río Atoyac

Desde Puebla
El cadáver de un hombre flotaba en el río Atoyac en San Martín Texmelucan.
Durante la mañana de este viernes en la Colonia San Isidro.
Conforme a los primeros reportes, podría tratarse de un joven reportado desaparecido la noche del jueves en San Cristóbal Tepatlaxco; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.
Luego que reportaran lo que parecía un pie humano.
Personal de bomberos ingresó al río y logró extraer un cuerpo, determinará la necropsia de ley si corresponde o no al joven reportado no localizado.
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