Gobiernos federal, estatal y municipales realizan mesa de seguridad en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*26 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* El gobierno de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), llevó a cabo la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Región Puebla, con el objetivo de generar acuerdos y dar seguimiento a las acciones conjuntas en materia de prevención y seguridad.

La mañana de este viernes, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó esta mesa de trabajo, en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales para consolidar estrategias que contribuyan a mantener la tranquilidad y el bienestar de las familias cholultecas.

Durante su intervención, la presidenta municipal agradeció la presencia y participación de las distintas autoridades, destacando que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno permite fortalecer las estrategias de seguridad y prevención en beneficio de la ciudadanía.

En esta reunión participaron representantes de los tres niveles de gobierno:

Federal:

• Fiscalía General de la República (FGR)

• Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

• Dirección de Programas para el Bienestar, Región Puebla

Estatal:

• Unidad de Coordinación Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (UCIPS)

• Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP)

• Fiscalía General del Estado

• Delegadas y delegados de microregión de Amozoc, Puebla y Cholula

• Delegación de Bienestar

Municipal:

• Amozoc

• Coronango

• Cuautlancingo

• Puebla

• San Andrés Cholula