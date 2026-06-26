Gobiernos federal, estatal y municipales realizan mesa de seguridad en San Pedro Cholula

Desde Puebla
*26 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* El gobierno de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), llevó a cabo la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Región Puebla, con el objetivo de generar acuerdos y dar seguimiento a las acciones conjuntas en materia de prevención y seguridad.
La mañana de este viernes, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó esta mesa de trabajo, en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales para consolidar estrategias que contribuyan a mantener la tranquilidad y el bienestar de las familias cholultecas.
Durante su intervención, la presidenta municipal agradeció la presencia y participación de las distintas autoridades, destacando que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno permite fortalecer las estrategias de seguridad y prevención en beneficio de la ciudadanía.
En esta reunión participaron representantes de los tres niveles de gobierno:
Federal:
• Fiscalía General de la República (FGR)
• Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
• Dirección de Programas para el Bienestar, Región Puebla
Estatal:
• Unidad de Coordinación Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (UCIPS)
• Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP)
• Fiscalía General del Estado
• Delegadas y delegados de microregión de Amozoc, Puebla y Cholula
• Delegación de Bienestar
Municipal:
• Amozoc
• Coronango
• Cuautlancingo
• Puebla
• San Andrés Cholula
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