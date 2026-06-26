Congreso avala fortalecer inclusión en la integración de ayuntamientos

Desde Puebla

La Comisión de Asuntos Municipales aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de realizar modificaciones en materia de lenguaje, actualizar la denominación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Comisión General de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Soberanía, así como eliminar la disposición normativa que impide elegir a cargos de presidencias municipales, regidurías y sindicaturas de un ayuntamiento.

De esta manera, el proyecto de dictamen establece que las personas integrantes de los ayuntamientos podrán ser suspendidas en sus cargos o revocadas del mandato conferido, en caso de adquirir una discapacidad total y/o permanente que les impida ejercer dicho cargo.

En este sentido, la diputada María Soledad Amieva Zamora consideró que con esta modificación avanzamos hacia una legislación más precisa que garantice la inclusión.

También enviamos un mensaje claro en Puebla: “la ley debe reconocer la dignidad de todas las personas, proteger su autonomía y asegurar que ninguna persona sea excluida de la vida pública por prejuicios o percepciones discriminatorias, ya que la posibilidad de acceder a un cargo público no puede depender de categorías generales que anulen a la persona o desconozcan su voluntad”, afirmó la legisladora.

En su momento, la diputada Luana Armida Amador Vallejo externó su voto en abstención del proyecto de dictamen por razones de técnica legislativa, al considerar la falta de un proceso de consulta.

El dictamen formulado, bajo el principio de concentración, con las iniciativas de las diputadas Azucena Rosas Tapia y María Soledad Amieva Zamora, así como del diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, propone reformar el párrafo primero del artículo 21, los artículos 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 49, el acápite y la fracción I del 56 y el 229; todos de la Ley Orgánica Municipal.

APRUEBAN REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Por otra parte, el órgano colegiado avaló el proyecto de dictamen para reformar la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de establecer como obligación de los habitantes del municipio preservar, proteger y respetar el medio ambiente y la biodiversidad, así como fomentar la sana alimentación, la práctica del deporte y la recreación familiar, así como garantizar el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

En este sentido, la diputada Guadalupe Yamak Taja destacó que la reforma también promueve la corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad, el bienestar animal y la adopción de hábitos saludables, sin restringir libertades ni imponer sanciones.

El proyecto de dictamen, formulado con la iniciativa de la diputada Guadalupe Yamak Taja, pretende reformar las fracciones V y VI del artículo 37; y adicionar las fracciones VII y VIII del artículo 37, de la Ley Orgánica Municipal.

AVALAN EXHORTO PARA QUE AYUNTAMIENTOS REALICEN EN TIEMPO Y FORMA LAS SESIONES DE CABILDO

De igual manera, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales del Estado para que, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal, realicen en tiempo y forma sus sesiones de Cabildo; implementen las acciones que faciliten su transmisión en directo a través de las plataformas digitales o medios electrónicos con que cuenten.

Así como elaborar o actualizar la reglamentación para garantizar su adecuado, ordenado y transparente desarrollo. Además, para que elaboren, publiquen y difundan la normatividad y actos públicos que emitan, a través de su Gaceta Municipal y las herramientas físicas y digitales de las que dispongan, para el conocimiento oportuno de la ciudadanía.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue elaborado con el exhorto presentado por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Guadalupe Yamak Taja, María Fernanda De la Barreda Angon, María Soledad Amieva Zamora, Luana Armida Amador Vallejo, Elías Lozada Ortega y Rosalío Zanatta Vidaurri.