Gobierno del estado y CANAGRAF fortalecen marca Puebla Cinco de Mayo

-La alianza impulsará la promoción de productos poblanos mediante la industria gráfica.

-Se fortalecerá la presencia de la marca Puebla Cinco de Mayo en nuevos mercados.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.– Con el objetivo de fortalecer la difusión, reproducción, impresión, comercialización y promoción de la marca Puebla Cinco de Mayo, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, consolidó una alianza estratégica entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) y la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF), mediante la firma de un convenio de colaboración que impulsará el posicionamiento de los productos poblanos a través de materiales gráficos, editoriales, publicitarios, empaques, medios digitales y diversas aplicaciones.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que este acuerdo fortalecerá la identidad comercial de Puebla, ampliará la promoción de la marca Puebla Cinco de Mayo y respaldará a las y los productores locales con herramientas que incrementen la competitividad de sus bienes y servicios en mercados nacionales e internacionales.

El titular de la dependencia informó que la participación de CANAGRAF permitirá aprovechar la experiencia técnica y la capacidad de innovación de uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico para elevar la calidad de los materiales de promoción, fortalecer la imagen de los productos poblanos y consolidar una estrategia de difusión que incremente su presencia comercial y el reconocimiento de la marca estatal.

Víctor Gabriel Chedraui reconoció la disposición de la CANAGRAF para construir una agenda de trabajo conjunta que fortalezca a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulse la creatividad y el talento de la industria gráfica poblana y contribuya al crecimiento económico del estado mediante acciones de promoción que distingan la calidad de lo hecho en Puebla.

Durante la firma del convenio participaron el presidente de CANAGRAF, Alejandro García Sánchez; la subsecretaria de Industria y Comercio de la SEDETRA, Mónica Barrientos Sánchez; el vicepresidente Sección IV Puebla de CANAGRAF, Carlos Roberto Sarquis Martínez; el tesorero de CANAGRAF Puebla, Narciso Garcés Zárate; el representante de Business & Medios, Alejandro Montiel; el representante de DOCUPUEBLA, Armando Santoyo; el consejero de CANAGRAF Puebla, Dany Andrade Tlalpan, así como el representante de COURECOM GRAPHICS, Raúl Tamé.