Tirador de Vía Atlixcáyotl no ataca desde un edificio: SSP

Erika Méndez

Tirador de la Vía Atlixcáyotl no atacó desde un edificio, señaló el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez Gonzalez.

En entrevista con una radiodifusora, dijo que coadyuva con la Fiscalía General del Estado (FGE), para la aportación de indicios.

Por ello, también participaron en la reconstrucción de los hechos el pasado sábado, a fin de determinar trayectoria de las balas.

De esta manera, detectaron que los disparos no provienen de un edificio en específico, sino que el o los responsables podrían estar atacando desde un auto o, incluso, caminando.

Señaló que no existe un padrón fijo, pues los lugares y horarios varían; sin embargo, ya tienen una idea clara sobre la forma de operar.